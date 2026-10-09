El gusano de la muerte del desierto del Gobi, a análisis el domingo en 'Cuarto milenio'
El domingo a partir de las 21.15 horas, en Cuatro
La nueva maldición de la momia: los restos arqueológicos que se venden por Internet y que contienen esporas y venenos letales
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El Allghoi Khorhoi, más conocido como "gusano intestino" o "gusano de la muerte", es uno de los críptidos más famosos de la Criptozoología. Se trata de una criatura legendaria que, según los nativos nómadas, habita en las zonas más desoladas y arenosas del desierto de Gobi, entre Mongolia y China.
'Cuarto milenio' trae el domingo este domingo hasta nuestra pantallas este misterioso ser, además de muchos otros temas del misterio. No te pierdas una nueva entrega de la nave del misterio, el domingo a partir de las 21.15 horas en Cuatro.