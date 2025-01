Raquel, intersexual: “No podríamos encajar ni en lo masculino ni en lo femenino como lo hemos entendido toda la vida”

La experiencia de una persona intersexual: “Todo empieza siendo un calvario, sobre todo, para mis padres, que no saben qué es y suena a monstruo”

Un equipo de ‘Callejeros’ se ha desplazado hasta Madrid para hablar con Raquel. La joven ha explicado detalladamente su experiencia: ¿Qué es ser una persona intersexual?

“Te voy a decir lo que no es. No es ninguna orientación sexual ni tampoco es una identidad de género. Son condiciones corporales que vienen a ser diferencias en las hormonas, en los cromosomas, en los genitales… no podríamos encajar ni en lo masculino ni en lo femenino como lo hemos entendido toda la vida”, comenzaba explicando la protagonista.

“Yo, por ejemplo, no tengo útero, tengo lo que se denomina una vagina más pequeña, tenía unas gónadas internas que correspondían a testículos que no eran funcionales y me acabe extirpando mediante una operación. Esto antes se llamaba hermafrodita, pero a día de hoy ese término está obsoleto”, explicaba.

El descubrimiento de la intersexualidad

“Yo tengo 12 años y por una casualidad me hacen un análisis y descubren que tengo un cariotipo genético XY, que correspondería al cariótipo genético masculino. Entonces se descubre que soy una persona insensible a los andrógenos, o como se diría en el argot médico, síndrome de Morris”, decía.

“Todo empieza siendo un calvario, sobre todo, para mis padres. Mis padres no saben qué es, se acaban de encontrar con algo de lo que no han escuchado hablar, con algo que suena a monstruo. Y yo no me entero de nada hasta que tengo... 14 años. Me sueltan la bomba de que no espere la regla porque no la voy a tener”, aseguraba.

El amor y la intersexualidad: la experiencia de Raquel

Raquel también ha querido abrirse con el reportero de ‘Callejeros’ sobre su experiencia en el amor: