Tras estar dos meses en coma, al final no pudo superar la lesión craneal. Su pueblo está completamente conmovido por la agresión que le ha llevado a la muerte. “Yo no soy capaz de hablar sino te diría muchas cosas”, dice una de ellas. Su hija Belén ha publicado una carta en redes sociales donde ha mostrado el dolor de la pérdida y la rabia hacia el presunto agresor: “No me vale ningún perdón”