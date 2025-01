' Callejeros ' ha conseguido acceder al interior de la vivienda, por llamar de alguna manera el sitio en el que tiene que mantenerse con vida la mujer. Su hijo la describe como un lugar inhabitable, ya que "hay goteras " por todos lados. " El madero se le va a caer y le va a dar en la cabeza. No hay manera de vivir así ", lamenta.

En esta chabola no solo se encuentra Delfina. También vive su otro hijo , que dormía mientras su hermano nos la enseñaba por la " ansiedad " que tiene constantemente.

Por suerte, el hombre que está destapando las condiciones insalubres en las que se encuentra la casa de su madre tiene una vivienda digna. Pero nos dice lo costoso que fue el realojamiento a su nuevo piso . " Me lo dieron porque me fui a llorar. Somos personas ", comparte.

Al hijo de Delfina también le hierve la sangre la cuestión de las ayudas. Asegura que su madre no debería vivir así y que no ha recibido ni un euro de lo que le prometieron desde las administraciones. "Había 120 millones de euros para El Vacie. ¿Dónde están? Yo no los veo", dice muy indignado en el reportaje.