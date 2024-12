En las declaraciones de Aldama señaló directamente que " Ábalos lideraba en Transportes una red de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones". Tras estas palabras, Óscar Puente ordenó una auditoría de estos supuestos contratos y los resultados son claros: no encuentran ningún pago ilegal al exministro.

Son un total de 39 contratos los señalados, 21 de licitó el contrato de obras, uno con Ana Pastor, tres con Íñigo de la Serna, seis con Ábalos y once con la ministra Raquel Sánchez. Los otros 17 están sin licitar y tras este informe, Óscar Puente describía como "papeluco" las pruebas de Aldama.

Tras conocer las novedades y las pruebas aportadas por el ministro de Transportes, contradiciendo lo aportado por Aldama y la defensa de Antonio Naranjo y Lucía Etxebarría , Sarah Santaolalla señalaba: "Preferís creer a alguien que no tiene absolutamente ninguna prueba y que cada día se inventa algo nuevo, que creer a quien está desmintiendo un 'papelucho" y seguir una política que lo único que quiere es acabar con los gobiernos".

Después de estas declaraciones, Antonio Naranjo añadía "sí, el nazismo" y Sarah Santaolalla respondía: " No hables con tanta frivolidad del nazismo, porfa, por respeto".

En ese momento, la escritora Lucía Etxebarria saltaba y gritaba: "Claro que no tienes que hablar con tanta frivolidad, me estás tocando un tema ya personal y voy a intentar tranquilizarme". Tras este estallido de la escritora, Sarah Santaolalla paraba los pies a Etxebarria: "Yo no tengo que aguantar voces de nadie".