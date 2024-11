‘9 meses con Samanta': los momentos más icónicos del embarazo de la reportera

El momento cumbre del programa fue, sin duda, el parto. Samanta se decidió por mostrar esta experiencia en televisión, lo que generó tanto elogios como críticas. En sus declaraciones, explicó que quiso hacerlo porque le parecía necesario visibilizar una parte fundamental del proceso de gestación y romper tabúes en torno a la maternidad. Según la periodista, “si durante años he mostrado las historias de otras personas en sus momentos más íntimos, me parecía una traición no estar a la altura y no mostrar el mío”.