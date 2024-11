Curiosidades de 'CSI': los datos que todo fan debe conocer

Si eres de los que todavía recuerda la sintonía de The Who resonando en cada episodio y no puede evitar pensar en luminol cada vez que ve una mancha sospechosa, este artículo es para ti. Hemos recopilado las curiosidades más fascinantes de la serie que todo fan debería conocer. Prepara tu kit de análisis forense porque vamos a procesar esta escena del crimen llamada 'CSI'.

Si alguna vez has visitado un laboratorio forense real, te habrás dado cuenta de que no son tan glamurosos como el de la serie . En 'CSI', todo brilla como si los técnicos dedicaran más tiempo a pulir las superficies que a resolver crímenes. Además, ¿os habéis fijado en que siempre trabajan con las luces apagadas? Los verdaderos forenses deben estar pensando: "¡Encended la luz, que no veo nada!"

"WHOOOOO ARE YOU? WHO, WHO, WHO, WHO?" Si has leído esto cantando, felicidades, eres un auténtico fan. La canción de The Who se convirtió en un himno generacional gracias a la serie. Lo curioso es que Roger Daltrey, el cantante de la banda, llegó a aparecer como invitado en un episodio.