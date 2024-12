Tras la noche de tensión, sigue habiendo versiones enfrentadas entre Policías y manteros. Según informa Jara Gómez, los manteros son tajantes con el asunto. Aseguran que llegaron en patera, que conocen el agua y el mar y no se creen que su compañero no supiese nadar. Así, desmienten la versión de las autoridades y piden que lo que ocurrió ayer se trate como un asesinato y no como una muerte voluntaria. Los manteros recalcan que nunca han tenido un trato digno de la Policía Local y sostienen que no saldrán a ganarse la vida en las calles por solidaridad con su compañero.