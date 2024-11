'Castle': así están sus protagonistas en la actualidad

En su carisma confiaron de nuevo para su nuevo proyecto, The Rookie, donde interpreta a un hombre que decide comenzar una nueva vida como policía, siendo el novato más mayor de la academia. Nathan lleva una vida discreta y, aunque ha estado prometido en dos ocasiones, no se ha llegado a casar ninguna de ellas. No es demasiado dado a hablar de su vida privada, pero en alguna ocasión ha comentado que mantiene contacto con la mayoría de sus ex y que probablemente le definirían como “desafortunado en el amor”.