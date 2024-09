Comienza la búsqueda del próximo Harry Potter: se abre el casting para la nueva serie de la saga

Hace unos meses se anunció la nueva adaptación de la saga de libros de 'Harry Potter'. Desde ese momento, se han generado numerosas especulaciones sobre el proceso de selección de los nuevos protagonistas. Este tiene varios requisitos. El principal de ellos es tener entre 9 y 11 años en 2025, año en el que dará comienzo el rodaje. La productora ha asegurado que no se discriminará por sexo, raza, discapacidad o identidad de género, aunque ha impuesto la obligatoriedad de ser residente de Reino Unido o Irlanda, al igual que exigió J.K. Rowling cuando se rodaron las películas. Los participantes no tienen por qué ser actores profesionales, como no lo era Emma Watson en su momento, pero sí tener la vocación suficiente como para protagonizar una serie de este calibre.