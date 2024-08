Matthew Reeve, hijo de Christopher Reeve, comenta: “Nos despedimos, me dijo adiós con la mano y fue la última vez que le vi en pie”. Un médico que aparece en el documental comunicando el estado del actor, aseguraba: “ No se puede mover ni respirar solo ”.

Christopher Reeve quiso abandonar y decía: “Arruiné mi vida y la de todos. No podré navegar, esquiar, lanzarle la pelota a Will, no podré hacer el amor a Dana. Quizás deberías dejarme morir”. Gracias al apoyo de su mujer superó sus miedos, él reconocía que su mujer le dijo: “Sigues siendo tú y te quiero”.