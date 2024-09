Pedro sufre un inesperado percance y se tiene que marchar del desayuno de Rubén con sus pretendientes

Uno de los pretendientes bromeaba ante Mariví al ver el espectacular desayuno que estaba a punto de degustar: "¿Esto es por habernos dejado ayer en la calle no? Tú te lo quieres currar con nosotros ahora, ¿no?". Y es que días antes, la madre de Rubén les llevó a todos hasta la puerta de su casa en Murcia y les señalaba a escasos metros de la entrada que no pasarían del felpudo porque "no entra cualquiera" a sus 'aposentos'. Y así fue.

"Me vais a perdonar, pero me voy a ir un poquito que me estoy mareando y tal, y me duele. Pasarlo muy bien ¿vale?", confesaba Pedro. Tras estas palabras, Pedro se levantaba y se iba rápidamente a curarse. "Lo negativo trae lo negativo", señalaba Andy, dejando entrever algo. Rubén le preguntaba por qué había dicho eso. "Yo solo digo la verdad", añadía el soltero.