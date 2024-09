Begoña se escandaliza al hablar de historia con las pretendientas de su hijo: "Esto parece el circo de Ángel Cristo"

"No os preocupéis que hacemos algún plan de chicas ", les decía Begoña a las otras tres pretendientas que no eran elegidas por su hijo para pasar un rato con él. La madre de Christian les llevaba a ver el Castillo de Colomares: "Es una fantasía hecha realidad, por el doctor Martín Martín, en 1987 hizo este homenaje al Descubrimiento de América".

"No me gusta nada la historia, siempre suspendía, me da igual la gente de antes", decía Tania ante nuestras cámaras, algo en lo que coincidía Cinthya: "Hay que mirar el futuro, no el pasado".