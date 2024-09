Begoña, madre de Christian, se da por aludida tras las palabras de una candidata contando que trabaja en residencias: "¿No lo dirás por mí no?"

Begoña es una madre moderna y como tal, busca en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' alguien que se parezca a ella para su hijo Christian . Aunque no se esconde: "Si encuentro yo algo pues mira". Christian ha conocido a diez primeras candidatas y en más de una ocasión, su madre parecía hacer más migas con ellas que el propio soltero. Pero no ha sido el caso de Aída , que ha soltado algo que la madre no se ha tomado muy bien que digamos...

Aída continuaba de la siguiente manera: "He estudiado de grado medio Atención Sociosanitaria, he trabajado en residencias. Así que también se me daría bien cuidar de las personas", comentaba la soltera, mirando de reojo a Begoña, madre de Christian. Rápidamente, esta saltaba: "¿No lo estarás diciendo por mí?", decía hasta en dos ocasiones. "Aquí cuchillos no", añadía.