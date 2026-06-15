En la ‘Asociación El Telar’, los mayores fabrican juguetes reciclados y los sacan a los parques para que los niños puedan jugar con ellos

Se trata de una iniciativa de la ‘Fundación Crecer Jugando’

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GijónHay un barrio en Gijon, Asturias, donde una simple caja de cartón se convierte en un juguete. En la ‘Asociación El Telar’, los mayores fabrican juguetes reciclados y los sacan a los parques para que los niños puedan jugar con ellos. De ese modo, dan vida al barrio y hacen comunidad entre mayores y pequeños como parte de una iniciativa de la ‘Fundación Crecer Jugando’.

Apenas con una cinta verde, unos rotuladores y un cartón, voluntarios mayores y también jóvenes hacen magia entre todos. En la Asociación crean juguetes de la nada y con ello, fomentando el divertirse entre todos en el parque, recuperan un poco de lo que solía ser la vida ‘antes de las pantallas’.

Juegos reciclados para jugar juntos y crear comunidad

“Así se reciclan las cosas”. “No se contamina tanto”, dicen los más pequeños, contentos con la iniciativa y conscientes de sus beneficios.

Estos juegos colectivos alejan a los niños de los dispositivos móviles y sus pantallas a la vez que mejoran el medio ambiente, porque en la Asociación El Telar todo tiene una segunda vida.

“De piezas que se desmantelan creamos juegos creativos, juegos cooperativos, de habilidad manual… Son juegos que toda la vida hemos usado todos y todos conocemos”, cuenta Vanessa Izquierdo, de la Asociación El Telar.

“Hay que saber sacar provecho a todo lo que tenemos y ver que no necesariamente hay que estar comprando para volvernos a en entretener”, expresan.

Y los más pequeños también lo tienen claro: “Preferimos estar todos juntos jugando en la calle”. Así, entre todos, dan vida al barrio, crean comunidad y conviven mayores y pequeños siempre rodeados de sonrisas.