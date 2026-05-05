Marta Aguirregomezcorta 05 MAY 2026 - 16:39h.

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de empleo, un total de plazas 37.000 plazas, 400 más que el año pasado.

El porcentaje de más de 50 años que oposita aumenta, ha pasado de un 5% a un 18% en seis años.

Compartir







El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de empleo. Un total de plazas 37.000 plazas, 400 más que el año pasado. La mayoría centradas en el cambio climático y la tecnología. Lejos de lo que puedan imaginar, cada vez son más los mayores de 50 años que se presentan a las oposiciones. Un perfil de estudiante se ha multiplicado en los últimos años. Buscan seguridad y conciliación laboral. informan S. García, N. Fresneda y C. Marzá.

Natalia mira en una pizarra la clase que le toca hoy, tiene 50 años y lleva un año y dos meses estudiando para opositar a administrativo del Estado. Antes estuvo 20 años trabajando en una empresa. Ahora o nunca a esta edad o ya no te lanzas más, tener un poco de vida, no es tanto lo económico.

PUEDE INTERESARTE Los MIR huyen de trabajar a las puertas de Urgencias y en Atención Primaria, donde más se necesita

El porcentaje de más de 50 años que oposita aumenta, ha pasado de un 5% a un 18% en seis años.

"Le echan muchas horas y debo reconocer que se nota", señala José Luis Martínez, profesor de la Academia Nova de Coruña. "Son gente que busca una estabilidad de cara a un futuro", confirma Manuel Gayoso, de Nos Oposicions de Coruña. "A partir de una edad estás fuera de mercado, sin embargo aquí estas en igualdad de condiciones", dice Cristina Sánchez, de Auténtica Oposiciones Valencia.

Ana, de 51 años se prearada de Auxiliar Administrativo del Sergas. Cree que es complicado, "no es fácil, peleas con personas jóvenes que están más preparada que tú". Trabajó de teleoperadora y ahora cansada de que no la llamen echando currículos ha decidido dar el paso.

"Muchas gente que cuida a mayores, o tiene niños pequeños pregunta si se podía estudiar al mismo tiempo porque hay que dedicar una cantidad de horas", reconoce Cristina Sánchez, de Auténtica Oposiciones Valencia.

Ahora tienen muchos nervios, pero a su edad esta puede ser su gran oportunidad.