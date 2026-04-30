Hoy es un día importante para los que quieran observarlo: se llama un "día gemelo".

El eclipse solar total del 12 agosto es el primero en más de un siglo en España.

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Hoy, muchos van a mirar al cielo pensando en uno de los acontecimientos del año: el eclipse solar total del 12 agosto, el primero en más de un siglo en España. Hoy es un día importante para los que quieran observarlo. Se llama un "día gemelo". Quedan más de 3 meses para un día que no se ha visto desde hace un siglo en España, el del eclipse de sol total. Una oportunidad única en la vida, que puede verse arruinada cuando llegue el día, si vamos al sitio ideal pero no lo hemos comprobado antes. Algo puede haber cambiado, un árbol, lo que sea, informan M.Larrinaga y N Bautista.

Ir a la misma hora que se va a producir un eclipse

Para que el ensayo sea válido hay que ir a la misma hora en que se producirá el eclipse. Esta tarde, con la puesta de sol, estará a la misma altura que el 12 de agosto. Como señala Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico de la ESA, el sol va estar igual", y seguirá la misma trayectoria. "El eclipse va a ser a partir de las 19:30, a las 20:30 total así que ba a estar muy bajo, es un buen día para elegir dónde vamos a verlo", señala Naiara Barrado, profesora de Física de EHU.

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Vigilar los ostáculos

Ojo a cualquier obstáculo en el horizonte porque si le tapa el sol esta tarde, también lo hará el 12 de agosto. Como señala Naiara Barrado, profesora de Física de EHU, "si ese árbol que ha crecido desde el año pasado no te deja verlo...".

Usar gafas homologadas

Si no tienen gafas homologadas vayan comprándolas, con esta homologación ISO 12312-2:2015, porque no se puede mirar al sol sin protección. Ni en este ensayo, ni el 12 de agosto, ni nunca. De lo contrario podemos quedarnos ciegos.

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Si las has comprado en la UE, deben llevar el marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado y sin más justificación.

Fíjate en el etiquetado. Debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad.

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Examina las gafas físicamente. Si el filtro está rayado, suelto, doblado, tiene zonas más claras o se le nota algún defecto, no debes usarlas. Un solo punto débil puede dejar pasar suficiente luz como para dañar la vista.

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