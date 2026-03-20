Médicos y falsos clérigos: avatares peligrosos que influyen en tu salud y en tu mente

Raquel Duva 20 MAR 2026 - 16:36h.

El incremento del uso de la inteligencia artificial para crear personajes ficticios ya es una riesgo para nuestra salud y nuestra mente.

Las redes sociales se han inundado de falsos expertos que están diseñados para captar la atención del público y del algoritmo.

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El incremento del uso de la inteligencia artificial para crear personajes ficticios ya es una riesgo para nuestra salud y nuestra mente. Falsos médicos, monjes y otros supuestos expertos que lanzan consejos a través de las redes sociales. Con una información que no siempre es veraz.

"¿Sufres de dolores articulares? Solo necesitas este ingrediente secreto antes de dormir". Con frases como esta enganchan al usuario. A la vista, que engaña a más gente de la parece, es un médico y tiene miles de likes. Pero en realdiad, no es una persona, ni existe. Es un avatar creado con inteligencia artificial.

Las redes sociales se han inundado de falsos expertos que están diseñados para captar la atención del público y del algoritmo.

Como señala Antonio Mora, director en Informática, experto en IA, "hoy en dia lo puede hacer cualquiera. En realidad es una persona que elige un personaje y le coloca un mensaje para que lo diga. Un solo operador puede crear hasta 100 videos diarios usando estas herramientas". Es cierto que los ojos, la boca, sus movimientos ortopédicos pueden dar pistas para ver si falsedad, pero no todos los ciudadanos lo captan porque están atentos al mensaje simple que les va a solucionar sus problemas.

Porque estos expertos fake mezclan algunas verdades con falsedades peligrosas, desde remedios milagrosos hasta consejos sin base científica que pueden resultar perjudiciales. Plataformas como Youtube y Tik Tok ya obligan a indicar a los creadores que el contenido ha sido generado con IA, aunque en 3 de cada 4 videos aún se saltan las reglas.

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Estos humanoides no escuchan, ni sienten empatía, ni se hacen responsables de las consecuecnias de sus palabras. Solo son especialistas en buscar usuarios conectados. Es una estrategia de márketing.