El francés Erwan Legrand, de 17 años, lo ha logrado con sus pies desnudos y sin ayuda de goma adherente

Desde pequeño practica sin pies de gato en el panel artificial de entrenamiento que montó su padre en casa

Compartir







El francés Erwan Legrand, de 17 años, con sus pies desnudos y sin ayuda de goma adherente lo que le ha permitido un agarre natural a la piedra y un mayor control de su cuerpo. El hito lo han estado intentando experimentados montañeros durante más de tres décadas sin éxito. Ha logrado escalar una de las paredes más peligrosas del mundo: Le Bombé Bleu, llamada así por el color azulado de su piedra. Nada menos que 30 metros de dificultad extrema.

No ha sido fácil, en varias ocasiones los movimientos son inimaginables. Su dificultad está en su geometría. Un camino lleno de agujeros monodedos en los que en la mayoría de ellos sólo cabe una falange y el cuerpo queda prácticamente suspendido en el aire. Sin años de entrenamiento, esta ruta se convierte en un auténtico infierno de roca caliza.

Aunque el joven francés es todo un experto. Desde pequeño practica sin pies de gato en el panel artificial de entrenamiento que montó su padre en casa. Lo que le da ventaja para este tipo de terreno. Una hazaña histórica que pone fin al famoso reto del rompecabezas de piedra.