El riesgo del sleepmaxxing: la búsqueda del sueño perfecto con dispositivos tecnológicos y suplementos

Patricia Pereda 13 MAR 2026 - 16:59h.

La búsqueda del sueño perfecto con dispositivos tecnológicos y suplementos es un riesgo que ya afecta a nuestros jóvenes.

4 millones de personas sufren insomnio en nuestro país

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4 millones de personas sufren insomnio en nuestro país. Más de la mitad de los españoles no duermen las horas que tiene que dormir, un riesgo notable para la salud. El 56% de la población adulta no duerme el número de horas recomendadas y más del 50% no tiene un sueño reparador. Esto los adultos, pero preocupa y mucho lo que está ocurriendo entre los niños: el 25% no tiene un sueño de calidad y solo el 30% de los niños mayores de 11 años duermen el número de horas recomendadas, en parte por culpa de las pantallas, informan S. García y T. Domínguez.

La obsesión de muchos jóvenes es contar las horas de sueño

Pero junto a este problema de falta de sueño convive otro que no tiene un riesgo menor. La moda del sleepmaxxing, que también tiene que ver y mucho, con los nuevos aparatos tecnológicos que nos acompañan en nuestras rutinas más básicas.

Ahora, son muchos los jóvenes que ya no solo cuentan los pasos que dan al día o las calorías que queman en el gimnasio. Ahora, la obsesión de muchos jóvenes es contar las horas de sueño, confirma Eloísa Mohedano, farmaceútico. El sleepmaxxing, la búsqueda del sueño perfecto a través de rutinas dispositivos tecnológicos y suplementos se ha convertido en una tendencia que, lejos de ayudar, está disparando las alarmas. "Tomo melatonina para poder descansar y rendir en los estudios y en el trabajo. Si no, siento que no llego al día siguiente", confirman a Noticias Cuatro algunos de estos jóvenes.

Cada vez son más quienes acuden buscando pastillas para dormir porque su pulsera dice que no han descansado lo suficiente. "Llegan a la farmacia pidiendo sobre todo melatonina. Nos cuentan lo que han dormido la noche anterior porque lo llevan registrado en la pulsera. Esa vigilancia constante al final les genera mucha más ansiedad". Cuando nos acostumbramos a dormir con pastillas y malos horarios, eso crea también un trastorno del sueño que es real.

"Los fármacos provocan un sueño ligero y lo que es importante es tener un sueño REM"

Como destaca Arancha García, jefa de neurofisiología clínica, "los fármacos los que te producen es un sueño más ligero y lo importante es tener un sueño profundo o REM".

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Y en estos casos ya tenemos que acudir a las unidades del sueño y no a una aplicación que no nos va a remediar nada-. Como Aitor. Harto de vivir cansado, intenta entender por qué su cuerpo se apaga durante el día acudió a una de ellas. "Suelo quedarme dormido muy habitualmente por el día porque por las noches tengo un sueño muy ligero".Aprovecha para hacer actividades suaves mientras está despierto. Porque dormir bien no es un lujo, es una necesidad del cuerpo y la mente.