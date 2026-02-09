¿Por qué los lunes es el mejor día para llenar el depósito de gasolina?

Se ha documentado la bajada de precios los lunes, para después subirlos de nuevo a lo largo de la semana

El mapa de las gasolineras más baratas de España: dónde debes repostar para ahorrar

Hay una pequeña paradoja en las gasolineras españolas: el día que más “pereza” da hacer recados (el lunes) es, muchas veces, el día en el que el surtidor se vuelve un poco más amable con tu bolsillo. No es magia ni astrología del motor. Es un patrón de precios que lleva años documentándose como “efecto lunes” y que nos chiva que el carburante tiende a estar más barato al inicio de la semana y después vuelve a subir.

La clave está en dos ideas que conviven, y que a veces chocan: una, la de cómo se forman los precios en cadena; otra, la de cómo se vigilan y comparan.

El “efecto lunes” existe

En un informe de la OCU sobre precios de carburantes nos habla de una práctica denunciada en varias ocasiones por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que consiste en rebajar sustancialmente el precio de los carburantes los lunes, para después volver a subirlo. Se trata además de una tendencia que se observa desde septiembre de 2012. Además, este mismo informe señala a las principales cadenas, que acaparan el 69% del mercado.

No se trata de una afirmación lanzada al viento, sino que en la realización de este informe se ha analizado el comportamiento diario del precio de los carburantes en más de 7.500 gasolineras de toda España.

Además, hay números fáciles de trasladar a una conversación de barra de bar, al afirmar que acudir el lunes a repostar puede permitir ahorrarnos hasta un 1% con respecto a los demás días de la semana, lo que supone más de medio euro por repostaje como posibilidad alcanzable con cierta facilidad.

¿Y por qué ocurre los lunes?

La explicación no siempre se cuenta igual. La OCU sostiene que la justificación no tiene nada que ver con la demanda de producto, sino con un “aspecto burocrático”. Y es que los lunes es el día de la semana en que se deben comunicar los precios de venta de los carburantes a la Unión Europea. En esa lectura, el lunes sería el día “bonito” para la foto comparativa y, una vez pasado el trámite, el precio tendería a recomponerse.

En cambio, si miramos el marco europeo actual, vemos que la Comisión Europea explica que “los datos y precios nacionales se envían a la Comisión los miércoles” y que el boletín se recibe “cada jueves”. Así que hay cierto dislate en cuanto a los motivos de este ajuste de precios.

Lo que sí queda claro (porque aparece descrito como práctica) es el mecanismo comercial repetido: se baja un día concreto y luego se vuelve a subir. Y el propio informe que citábamos más arriba lo reconoce sin ambages cuando habla de “gran concertación de precios” y de lo difícil que sería sostener esa estrategia “si existiera un mayor grado de competencia”.

¿Es verdad que repostar el lunes siempre es mejor?

Lo honesto es decirlo así: existe un patrón documentado de “efecto lunes” y ahorros de hasta un 1%; y además existe un sistema de consulta pública que permite comprobarlo estación por estación, para saber si las que nos pillan a mano se suben a esta dinámica de precios.

Las razones son simples, y se trata de una pequeña argucia de las grandes cadenas de carburantes para hacer creer a las autoridades que tienen precios más bajos de lo que en realidad lo suelen tener, y por eso tras el lunes los sube. Es decir, que los precios de la gasolina son dinámicos y la mejor forma de convertir la “regla del lunes” en ahorro real es contrastarla, como quien compara hoteles antes de reservar.