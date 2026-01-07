Marta Egea 07 ENE 2026 - 11:00h.

Escuchar, acompañar sin controlar y conectar el estudio con sus intereses son claves para reactivar la motivación en los adolescentes

¿A tu hijo no le gusta estudiar? Estrategias para convertir el rechazo en curiosidad

“Ya lo sé todo”, “eso ya lo vimos”, “no hace falta que estudie más”. Son frases que muchos padres reconocerán. Detrás de la aparente seguridad del niño o adolescente, se esconde una mezcla de orgullo, falta de reto y necesidad de autonomía. Muchos padres interpretan esa actitud como rebeldía o pereza, pero en la mayoría de los casos se trata de una desconexión emocional con el aprendizaje. El adolescente no se siente motivado porque no encuentra sentido ni desafío en lo que estudia, o porque teme equivocarse y prefiere no exponerse.

La motivación académica en la adolescencia no desaparece, sino que cambia de forma: pasa de depender del reconocimiento externo a necesitar un propósito personal. Cuando ese propósito no se cultiva, el “ya lo sé todo” actúa como una barrera de defensa: el adolescente no se siente comprendido ni desafiado, así que adopta una postura de aparente autosuficiencia.

Los docentes también lo perciben en el aula. Los adolescentes se implican más cuando las clases conectan con su realidad cotidiana y cuando se les ofrece cierto margen de elección sobre cómo pueden aprender. En cambio, los métodos demasiado rígidos o centrados solo en la evaluación terminan generando desmotivación y desinterés.

Por qué dicen “ya lo sé todo” y qué hay detrás

Cuando un adolescente afirma ya que lo sabe todo, puede estar evitando enfrentarse a la incertidumbre, al desafío o al riesgo de equivocarse. Una mentalidad fija le hace pensar que equivocarse es prueba de falta de capacidad, por lo que prefiere aparentar seguridad. Se trata de un escudo para no verse vulnerable. Estudios sobre la mentalidad de crecimiento señalan que aquellos que creen que sus habilidades pueden mejorar muestran una mayor perseverancia, mientras que los que creen que son así, suelen evitar las tareas complicadas por el miedo a fallar.

Por otro lado, muchos jóvenes no ven el para qué de aprender ciertas cosas. Cuando el aprendizaje no se conecta con sus propios intereses, valores o metas, la motivación desciende. La satisfacción de la autonomía, competencia y relación aumenta mucho la motivación de los adolescentes por aprender.

Además, nos encontramos con rutinas de estudio poco estimulantes. Métodos de estudio repetitivos, poco variados o centrados solo en memorizar, de esta manera es completamente normal que el adolescente se aburra. Parte de la motivación se pierde cuando no hay desafío, variedad o retroalimentación real. Además, la investigación muestra que la motivación tiende a caer en la adolescencia si no se renueva el entorno de aprendizaje.

Qué pueden hacer los padres: 5 claves para reactivar la motivación

Cuando un adolescente comienza a decir “ya lo sé todo”, puede que quiera decir que ya no le motiva lo que hace. En este punto, el papel de los padres es fundamental: no se debe imponer más presión ni rendirse, sino acompañar de manera estratégica y empática. Estas cinco claves pueden marcar la diferencia entre el rechazo y la reconexión con el aprendizaje.

Reencuadrar la conversación: del “deberías estudiar” al “qué te interesa descubrir”

La manera en que se habla del estudio en casa tiene un enorme poder. Según la teoría de la autodeterminación, la motivación más sólida nace de tres pilares: autonomía, competencia y conexión. Por eso, en lugar de insistir es mucho más eficaz llevar la conversación hacia lo que se quiere conseguir.

Haciéndole preguntas como “¿Qué te gustaría aprender de verdad? o, “¿Cómo podrías hacerlo a tu manera?” Se reduce la sensación de control externo y promueve la participación activa. De esta forma, el adolescente siente que tiene voz y que su opinión cuenta, implicándose más.

Transformar el estudio en un reto personal

Los adolescentes suelen aburrirse cuando no perciben desafíos. Su cerebro quiere algo nuevo, variado y con lo que puedan superarse. Investigadores del MIT y la Universidad de Stanford han demostrado que el aprendizaje se refuerza cuando se introduce una dosis de reto manejable: lo que está justo al borde de sus capacidades pero no llega a frustrarles.

Una estrategia práctica podría ser convertir sus materias en proyectos reales. Se pueden crear vídeos breves explicativos para sus compañeros, aplicar los conceptos de la materia a un reto cotidiano o diseñar presentaciones contando lo que saben. Cuando el conocimiento se traduce en una experiencia tangible, el aprendizaje se vuelve mucho más relevante y atractivo.

Introducir variedad y micro-objetivos

Uno de los grandes enemigos de la motivación es la rutina monótona. La psicóloga Carol Dweck, la creadora del concepto de mentalidad de crecimiento, señala que los estudiantes necesitan experimentar avances medibles para mantener la sensación de progreso. En vez de decir “estudia dos horas” se pueden marcar tareas más pequeñas y concretas.

Cada pequeño logro refuerza la percepción de competencia, y esa sensación es adictiva. Además, variar los métodos de estudio activa distintas áreas del cerebro y mejora la retención. Según la Universidad de Cambridge, la diversidad cognitiva aumenta la atención sostenida y la consolidación de la memoria a largo plazo.

Acompañar sin controlar

El equilibrio entre apoyo y autonomía es delicado. Un exceso de control genera rechazo, mientras que la ausencia total de acompañamiento produce desorientación. La clave está en acompañar el proceso sin invadirlo. Se le puede ofrecer revisar juntos los métodos de estudio, analizar qué funciona y qué no, o sencillamente estar disponible para escuchar cuando algo le provoque frustración. Lo esencial es no corregir cada paso que dé, sino validar su esfuerzo y ofrecer feedback.

Fomentar la autonomía y el descanso consciente

El adolescente necesita sentir que tiene control sobre su tiempo y sus decisiones. Obligarle a estudiar “porque sí” puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo va a generar resistencia. En cambio, negociar sus horarios, respetar sus ritmos y permitir pausas planificadas potencia la autorregulación.

Los descansos son parte del aprendizaje. La neurociencia ha demostrado que el cerebro consolida mejor la información cuando alterna momentos de concentración y reposo. Se les debe permitir desconectarse entre bloques de estudio. Caminar o escuchar música puede mejorar mucho su productividad más que horas seguidas frente a un libro.

Además, es fundamental dejarles cometer errores, ya que es parte del aprendizaje. Si un examen sale mal, no se trata de culpar, sino de analizar juntos qué se puede mejorar. Así se transforma la frustración en aprendizaje y el esfuerzo en autoconfianza.