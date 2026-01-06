El número 6.703 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño'

El segundo premio ha sido para el número 45.875, y el tercer premio para el 32.615

El número 6.703 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', celebrado este martes 6 de enero, y ha repartido millones por prácticamente toda España, con 200.000 euros al décimo. El premio ha llegado a todas las comunidades autónomas menos a Cantabria, Ceuta y Melilla.

En concreto, algunos lugares donde se ha vendido el primer premio han sido Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Úbeda (Jaén), Marín (Pontevedra), Terassa (Barcelona), Mataró (Barcelona), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona (Navarra), Villares de la Reina (Salamanca), Oiartzun (Guipúzcoa), San Cristóbal de Segovia (Segovia), Motilla del Palancar (Cuenca), Quart de Poblet (Valencia), Castelló de Rugat (Valencia), El Prat De Llobregat (Barcelona), Manises (Valencia), Benasque (Huesca), Guadiana (Badajoz), Cornellá de Llobregar (Barcelona), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), Utrillas (Teruel), Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí (Barcelona), Astorga (León), Bilbao, Zaragoza y Vitoria.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

Así, el sorteo de 'El Niño' no ha 'sonreído' a Cantabria, ni a Ceuta y Melilla. Si bien, la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre dejó 320.000 euros en Santander y Castro Urdiales, en una jornada en la que el 'Gordo' no pasó por Cantabria. Tampoco lo hizo por Ceuta y Melilla, esta última, única región donde nunca ha caído.

Por el lado contrario, varios municipios de la provincia de Cádiz se han visto este martes agraciados al repartir décimos del número 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026. En la administración 'El Paraíso', de Jerez de la Frontera, han vendido en cinco años tres primeros premios de 'El Niño' y dos 'Gordos' de Navidad.

Igualmente, en Extremadura, la administración número 3 de Almendralejo (Badajoz) ha vendido el primer premio del sorteo de 'El Niño' de este año después de haberlo repartido ya en 2024.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado. La cifra supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Lista de las terminaciones premiadas del sorteo del El Niño

Las dos terminaciones de cuatro cifras premiadas con 3.500 euros, las catorce de tres cifras agraciadas con 1.000 euros y las cinco de dos cifras con 400 euros del sorteo del Niño celebrado este martes, han sido las siguientes:

Premios de 3.500 euros a la serie (350 euros al décimo) para los números terminados en:

3682

1829

Premio de 1.000 euros a la serie (100 euros al décimo) para los números terminados en:

367

643

156

325

511

058

457

510

861

640

400

887

392

248

Premio de 400 euros a la serie (40 euros al décimo) para los números terminados en:

27

54

37

44

94

Cuánto se queda Hacienda

Un ganador del primer premio del sorteo de El Niño, dotado con 200.000 euros, no tributará por los primeros 40.000 euros, que están exentos, mientras que sí que pagará por el resto (32.000 euros), es decir, que finalmente recibirá 168.000 euros por décimo.

Por su parte, en lo que se refiere a aquellos que ganen el segundo premio, dotado con 75.000 euros, recibirán 68.000 euros, mientras que los agraciados con el tercero cobrarán íntegramente los 25.000 euros del galardón. El resto de premios menores también se recibirán íntegros