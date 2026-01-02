Crimen organizado en España: desde sicarios menores a agentes corruptos o narcosubmarinos

Daniel Montero 02 ENE 2026 - 18:17h.

Narcosubmarinos, asesinatos por encargo, agentes corruptos y hasta menores como sicarios contratados por internet.

Dani Montero analiza el crimen organizado en España en 2025

2025 confirmó una tendencia y es que cada vez es más habitual por las mafias el uso de menores a los que ni siquiera conocen como sicarios para asesinatos por encargo. Menores que no tienen edad para sacarse el carnet pero que sí disponen de un arma con la que matar. Fue en 2024 cuando se detectó una red de este tipo con un padre y su hijo de 14 años a la cabeza. En diciembre de ese año se localizó a un sicario menor de edad con una metralleta y en agosto la Policía Nacional detuvo en Málaga a un menor que se había desplazado desde Suecia para ser el autor de un asesinato por encargo en la Costa del Sol.

En el mundo del narcotráfico hemos tenido de todo, pero ha sido el año de los agentes corruptos y seguimos sufriendo la lacra de la explotación de personas con fines sexuales.

Es posiblemente la situación normalizada más grave que tenemos, la de personas que ejercen la prostitución en manos de las mafias. En 2024 fueron 1.756 personas las que fueron liberadas de estas mafias. La mayoría de ellas no son traídas a España engañadas, pero cuando entran en el mundo de la prostitución ya en españa, por necesidad, termian en manos de las mafias. Solo en Madrid el Ayuntamiento ha atendido este año a 676 mujeres solo hasta septiembre que tenían relación directa con las mafias de la prostitución. Una realidad que seguimos teniendo la necesidad de visibilizar.