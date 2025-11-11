Yerai, único superviviente del crimen de Chiloeches: "Oí a mi padre y mi hermana chillar y luego la vi muerta"

Raquel Duva 11 NOV 2025 - 17:53h.

Logró escapar de su casa en llamas, después de que el acusado asesinase a sus padres y a su hermana.

Yerai, el hijo de la familia asesinada en su vivienda de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024, y único superviviente, ha declarado que aquella noche escuchó unos golpes y después gritar a su padre y a su hermana, lo que le alertó y le hizo huir de la casa para llamar a emergencias. Yerai, logró escapar de su casa en llamas, después de que el acusado asesinase a sus padres y a su hermana.

Lo ha declarado en la segunda sesión del juicio con jurado que se celebra desde el lunes en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde ha relatado que la única amistad que le unía con uno de los acusados era porque era novio de su hermana, y ha señalado que al resto los conocía solo de vista. Las víctimas de esa madrugada fueron sus padres de 52 años y su hermana, de 22 años.

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el principal acusado, mientras que para los otros dos solicita cinco años de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma.

El hijo ha declarado en la sesión que el día de los hechos estaban todos durmiendo y sobre las tres de la mañana escuchó un fuerte golpe y seguidamente a su padre gritar y al minuto a su hermana y un ruido.

"Me puso en alerta y bloqueé la puerta de mi habitación notando que alguien bajaba el pomo y aguanté un poco de tiempo para salir y huir”, ha dicho, y ha añadido que a continuación saltó la valla de la casa y llamó a emergencias.

También ha declarado un amigo de los tres acusados, que ha señalado que tanto el principal acusado, como otro de ellos le comentaron su intención de robar en la casa de la novia de este segundo encausado. “Su novia le dijo que tenía joyas y ésta le iba a avisar cuando no estuvieran sus padres para ir a robar”, ha asegurado.

Ha declarado que el acusado de asesinato necesitaba el dinero y “dijo que iba a robar estuvieran o no en la casa” y que el día de los hechos le llamó para preguntarle si estaba disponible para llevarle en coche para hacer el robo.

Durante esta jornada también ha declarado la novia de uno de los acusados aunque no de forma completa, ya que al ser pareja del acusado se podía acoger a su derecho a no hacerlo y tras unas preguntas ha declinado seguir con su declaración.

Los hechos que se están juzgando tuvieron lugar la noche del 12 de abril de 2024 cuando el acusado del triple asesinato se introdujo, armado con una bayoneta y una navaja, en la vivienda familiar de la pareja de otro de los encausados, que también participó en el robo junto con el tercer encausado.

Una vez en la vivienda se introdujo en la habitación del matrimonio para registrarla, y cuando la pareja se despertó "les atacó brutalmente", tras lo cual sorprendió a la hija que trataba de huir por la escalera y la apuñaló, causándole la muerte.

Posteriormente se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo que había en la habitación y, con la intención de ocultar los hechos, prendió fuego a la vivienda.

Las víctimas no eran originarios de Chiloeches, pero llevaban más de 20 años en la localidad.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el día 19. Este miércoles está prevista la continuación de la prueba testifical con diez testigos, guardias civiles y bomberos, y se iniciará la prueba pericial con médicos forenses.