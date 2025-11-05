Nuevas pruebas sobre la desaparición de Mari Trini y su bebé hace 38 años apuntan a su marido

Mari Trini y su bebé, Beatriz, de solo 13 meses, desaparecieron en Asturias en 1987.

Entonces, los investigadores sospecharon del marido, pero nunca pudieron demostrar nada.

Mari Trini y su bebé, Beatriz, de solo 13 meses desaparecieron en Asturias en 1987. Entonces, los investigadores sospecharon del marido, pero nunca pudieron demostrar nada. Hoy, 38 años después, se reabre el caso gracias al testimonio de un vecino que asegura que el marido tiró en una balsa cerca de donde vivía Mari Trini dos coches. Los investigadores creen que dentro podrían estar los restos de ella y de su hija, informa Noemí Bautista.

El hermano de Mari Trini denunció su desaparición en 2002, pero la realidad es que no se sabe nada de ella ni de su hija desde el verano de 1987. En ese momento, Mari Trini tenía 24 años y su hija 13 meses.

Senén Sainz, familiar de Mari Trini recuerda cómo vivieron esos momentos. "¿Qué sabéis de la nena?", les preguntaban, y ellos contestaban, "estará con el marido". Tiene su explicación. "Ella vino a Asturias a dar a luz y luego volvió a marchar y nunca más supimos de ella. Con las mismas se fue con él a León".

Desde el principio se temió que pudieran estar muertas con el marido como principal sospechoso. Se realizaron búsquedas y excavaciones en sus propiedades, pero el caso fue archivado en diversas ocasiones,

Le preguntaron al marido que dónde estaba Mari Trini, y él decía "que ella le había dejado". La familia nunca se fio de él y piensa que fue el marido el que tiró a Mari Trini y a su bebé por el terraplén.

Ahora se buscará en los coches de una fosa anegada de agua. La UDEF nunca dejó de buscar, pero hace poco gracias a la información de un vecino han localizado en una balsa dos vehículos cubiertos de lodo. Será drenada para descubrir la verdad.

La familia solo quiere ya recuperar lo que pueda de ambas, enterrarlas con su familia y llevarles flores. "Nos haría ilusión meterla en el nicho con los padres".