El dolor de las familias de los niños de la escuela infantil de Jerez investigada por presuntos malos tratos

Protestas por la puesta en libertad de una trabajadora acusada de agredir a varios niños en una escuela infantil de Jerez de la Frontera

Las agresiones quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del centro

Jerez de la FronteraEn la localidad gaditana de Jerez de la Frontera han continuado este fin de semana las protestas por la puesta en libertad de una trabajadora acusada de agredir a varios niños en una escuela infantil.

Las agresiones quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del centro. Ahora, las familias de los niños exigen justicia. La docente, que ya ha sido despedida, tiene una orden de alejamiento, como informa Antonio Bernal.

Las protestas de las familias de los pequeños

Impotencia, frustración y dolor es lo que sienten las cuatro familias de Jerez tras ver como agredían a sus hijos en la escuela infantil de la localidad gaditana.

El centro comenzó a sospechar de una trabajadora y colocó cámaras de seguridad que grabaron las agresiones. Ahora, la presunta maltratadora se encuentra en libertad con cargos a la espera de juicio. Por eso, la familia piden prisión por agredir a cinco menores.

Los padres se han concentrado en Jerez para reclamar justicia y la Policía ha pedido calma a las familia. Una situación difícil de asumir para unas familias que mantienen la esperanza de que se haga justicia.

La puesta en libertad de la detenida

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), en funciones de guardia, decretaba el pasado miércoles 29 de octubre la libertad provisional para la extrabajadora del centro de educación infantil de la localidad detenida por supuestamente agredir a varios menores de edad.

Según han informado fuentes judiciales, la jueza imponía a la investigada como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores identificados como posibles víctimas.

En esta fase inicial, y a la espera de lo que se determine durante la instrucción, se investiga un delito contra la integridad moral. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, la mujer se acogió a su derecho a no declarar.

Los presuntos malos tratos

El juzgado también ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, por las posibles medidas administrativas que se puedan adoptar.

La detención se produjo este martes, después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia por un posible caso de maltrato a menores en una guardería privada de Jerez adherida al programa autonómico de ayudas a la escolarización del primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumieron la investigación, y la mujer fue puesta a disposición judicial tras su arresto. Por su parte, la inspección educativa se desplazó al centro para recabar información sobre los hechos y las medidas adoptadas por la dirección, que había despedido a la trabajadora y entregado a la Policía toda la documentación disponible ante la posible existencia de indicios delictivos.