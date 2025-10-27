El 60% de los familiares tienen que abandonar su trabajo para cuidar a la persona que ha sufrido un ictus y padece secuelas

Miles de personas se manifiestan en Sevilla contra los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Queremos vivir"

Compartir







Se ha presentado hoy un robot que ayuda a volver a andar a las personas que han sufrido uno o varios ictus. Se llama 'Awake', en español despertar; y lo ha desarrollado la empresa española Robopedics. Este instrumento es un 80% más económico y un 60% más ligero que los exoesqueletos actuales.

Hemos conocido el caso de Ana de Anta, quien a sus 48 años ha sobrevivido a cuatro ictus que le han dejado en silla de ruedas. "Yo tenía un buen trabajo y bueno pues una vida totalmente normal que de un día para otro te quedas sin ella". Vive sola, no tiene a nadie que le ayude: "Dependo de gente para que me ayude a salir de casa, me ayude a cortarme las uñas...", cuenta Ana.

PUEDE INTERESARTE La polémica de los cribados revienta el Consejo de Salud: la reacción de Mónica García

Como ella se encuentra el 85% de los supervivientes de ictus, necesitan ayuda para hacer su día a día. El 60% de los familiares tienen que abandonar su trabajo para cuidar a la persona que ha sufrido este tipo de interrupciones espontáneas en su salud.

Gracias a este nuevo robot, estas personas pueden volver a caminar. Este tipo de herramientas "le cambia la calidad de vida, le cambia su estado anímico y esto además no solo repercute en ella sino que repercute en todo su entorno" cuenta el CEO y el cofundador de Robopedics, Iván Martínez, quien ya vivió el cambio de vida repentino cuando le dio un ictus a su padre.

PUEDE INTERESARTE Insomnio por estrés: cómo calmar la mente antes de dormir sin recurrir a fármacos

"Descubrí que hay cierta tecnología que permitía que esto ocurriera pero se quedaba en el hospital. Cuando alguien sale fuera, ya no tenía absolutamente nada más que una silla de ruedas y entonces es cuando desarrollé la tecnología para ayudarle", explica qué motivó a Martínez a impulsar este proyecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Este robot es un 60% más ligero y un 80% más barato que otras soluciones. "Un exoesqueleto cuesta 100.000 euros, está pensado para usarlo en hospital con supervisión médica. Nosotros estamos proporcionando algo que cuesta 500 euros al mes y que lo puede utilizar un particular sin supervisión médica", detalla el CEO.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Ya están trabajando con este artefacto tan innovador en algunos hospitales y la idea es que esté disponible en el mercado el año que viene. Este instrumento, cargado de tecnología, tiene la capacidad de devolver la esperanza a estos pacientes.