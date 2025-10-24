La polémica de los cribados revienta el Consejo de Salud: la reacción de Mónica García

Cinco minutos escasos ha durado la primera reunión de consejo interterritorial

"Es una vergüenza", ha reaccionado Mónica García, ministra de Sanidad, ante la espantada.

Cinco minutos escasos ha durado la primera reunión de consejo interterritorial. Los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado. Lo han hecho pese a haber asistido ayer a la comida y a la comida y cena oficial y haber venido en viaje oficial.

El plantón se produce en plena crisis por las negligencias en los programas de cribados y la negativa del PP de entregar los datos, justo cuando el Ministerio de Sanidad iba a reiterar la obligación de las comunidades de enseñar la información.

"Una vergüenza". Así ha calificado la ministra de Sanidad, Mónica García, la espantada de los consejeros de las comunidades del PP y de Euskadi, del PNV. Han plantado a Mónica García y al resto de consejeros. La causa o el pretexto, la crisis de los cribados del cáncer de mama, informa Yolanda Pinilla.

"Han pasado de irresponsables a cafres"

"Es una absoluta falta de respeto", ha esperado la ministra, mientras que los consejeros de Salud aseguran que se esta utilizando el escandalo de los cribados en Andalucía con fines políticos. Antes la ministra de sanidad les pedía el volcado de los datos de los cribados. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que los consejeros del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP "han pasado de ser irresponsables a ser cafres". "Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos", ha avanzado.

Mónica García ha reprobado a los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas del PP porque en la reunión de este viernes "tenían la oportunidad de dar respuesta a los pacientes y confianza a los ciudadanos", sin embargo, "han boicoteado el CISNS, la transparencia y su credibilidad para gestionar la crisis de los cribados".

"No han boicoteado a esta ministra, sino la posibilidad de dar respuesta a una crisis de confianza que hay ahora mismo en la sanidad, antes circunscrita a Andalucía, pero que se ha extendido a todas las comunidades autónomas del PP", ha apuntado Mónica García. Por tanto, el plantón ha impedido la aprobación de dos millones de euros destinados a centros oncológicos y a la vigilancia del cáncer, lo que es "absolutamente inadmisible" y una "deslealtad con la ciudadan�ía para la que no tengo casi ni palabras".

La ministra ha asegurado tener constancia de que hay consejeros del PP "avergonzados" por el "bochorno y circo que han montado": "No se si la orden la ha dado Génova o Ayuso desde la Puerta del Sol". En cualquier caso, ha resumido: "Se trata de una guerra absurda contra la transparencia".

A su juicio, "hoy no solamente han abandonado la transparencia y la información a los y las pacientes, sino también los puntos que tenían que ver con la ampliación de la cartera de servicios de cribados neonatales, han boicoteado el aumento hasta los 74 años del cribado de cáncer de colon y a los pacientes que tienen la enfermedad de Huntington y el procedimiento para certificar las patologías de aquellas personas que han estado expuestas al amianto, además de a los pacientes que podían verse beneficiados de ese centro de referencia en neumología y cirugía torácica".

La titular de Sanidad ha insistido en que solicitar información y pedir transparencia a las comunidades autónomas "en medio de una crisis sanitaria antes circunscrita a Andalucía", pero que, a su parecer, se ha extendido al resto de territorios, no puede considerarse "nunca un insulto ni una deslealtad", ya que es "obligación" del Ministerio requerirla.

En este punto, Mónica García se ha preguntado: "Cuándo las comunidades del PP quieren ocultar esos datos, ¿A quién quieren proteger? ¿A los ciudadanos y ciudadanas? No. ¿A las ciudadanas que están preocupadas para saber si su programa de cribado de cáncer de mama está funcionando en su comunidad? No. ¿Al señor Moreno Bonilla? ¿A la señora Ayuso?".

"Es inadmisible que el Partido Popular salga diciendo que es un insulto pedirles información, una información que debería ser transparente, que debería estar a disposición de la ciudadanía", ha defendido la ministra de Sanidad, agregando que "la transparencia no es una opción y se han equivocado".