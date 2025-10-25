La familia real entrega el Premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025' a la Parroquia de Valdesoto

La familia real ha entregado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero

Los asturianos eligen a sus favoritos en los Princesa de Asturias: Letizia, Leonor y Serena

Compartir







ValdesotoDespués de vivir un día de lo más especial al celebrar los Premios Princesa de Asturias 2025, la familia real ha salido a media mañana del Hotel de la Reconquista de Oviedo para entregar el Premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias 2025" a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero.

Los reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía han entregado a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

PUEDE INTERESARTE La familia real preside el Desfile de las Fuerzas Armadas

La visita de la familia real a Valdesoto

A su llegada han saludado a las autoridades, encabezadas por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. A continuación, acompañados del alcalde, Ángel García, la familia real se ha dirigido a los vecinos del concejo para saludarles y hacerse fotos con ellos. Además, la familia real ha sido recibida por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia sierense de Valdesoto por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

Los reyes y sus hijas han estado recorriendo numerosos espacios de Valdesoto, que cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios, comenzando por la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII y sede de una de las asociaciones culturales donde se han representado las tradiciones, costumbres y gastronomía de antaño (Valdesoto d'ántañu).

PUEDE INTERESARTE Los reyes Felipe y Letizia acompañan a la princesa Leonor en su último día en Navarra

En este pueblo, la princesa Leonor ha dado un paso más en su creciente protagonismo en estos actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Asturias al pronunciar por primera vez el único discurso del acto, de tal forma que ya no habrá palabras del rey, como era habitual hasta este año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El rey Felipe VI ha tenido la posibilidad de jugar a los bolos asturianos. El monarca ha logrado derribar uno entre aplausos. Justo después, han escanciado un culín de sidra al rey Felipe VI. La reina, la princesa y la infanta han declinado el ofrecimiento, pero doña Letizia y doña Leonor se han animado a mayar la manzana.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los vecinos han realizado una vara de hierba y el rey ha tocado a uno de los bueyes del ganadero Gil González. La princesa Leonor, por su parte, ha ayudado a una de las mujeres a hacer embutido casero. Además, las mujeres del pueblo han cantado a la familia real con panderetas. La reina Letizia y la princesa Leonor se han puesto de cuclillas para acercarse a las participantes y conversar con ellas.