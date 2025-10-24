Euforia en las calles de Oviedo con los premios Princesa de Asturias: Leonor, Letizia y Serena, favoritas

Nadie ha querido perderse la esperada llegada. "No dejan pasar, la cola es de 20.000 personas"

La ceremonia de los Princesa de Asturias no solo se queda en una ceremonia en el interior del Teatro Clara Campoamor o el Hoterl Reconquista. Todo Oviedo se vuelca en estos premios. Y entre ellos, tienen claro cual es su favorito. Este año tres nombres propios han destacado: Entre los premiados, Serena Williams, y en la familia real, Letizia y Leonor copan los elogios.

Nadie ha querido perderse la esperada llegada. "No dejan pasar, la cola es de 20000 personas", pero nadie quiere perderse nada. Desde la calle, de puntillas y hasta en los balcones. El ambiente no deja de ser de fiesta, de alegría. "Precioso todo, precioso. Estamos emocionados, estamos encantados, maravillosamente bien. Esto es emocionante".

Oviedo se agolpa a la entrada del teatro Clara Campoamor. La ciudad está preciosa y todo con alegría para recibirlo una vez al año, por lo menos.

Graciela Iturbide, Eduardo Mendoza o Mario Draghi llegaban a las puertas del teatro entre aplausos y con la misma melodía desde hace días. Pero entre todos los premiados, una clara favorita. Serena, diva de rojo, preciosa. Las chicas la adoran y es un ejemplo para muchas de ellas. "Porque he hecho tenis desde siempre, la he visto y me parece una mujer extraordinaria", comentan, sin olvidar a su hermana.

Baño de cariño también para la Familia Real. El pública apuesta por "Letizia, siempre la reina, por supuesto", dicen unas, pero otras apuestan por Leonor. "A mí me encanta, soy muy fan de la princesa. No hay otra".

Es la séptima edición de la cita presidida por la heredera al trono. Y se nota la emoción entra la gente. Y el cariño. "Esto es uno de los espectáculos más grandes que hace este país con un Oviedo" "Son muy guapos, muy guapos todos, como siempre, desde luego orgulloso". El orgullo de Oviedo, de todo un pueblo. El orgullo por unos premios.

La complicidad entre Leonor y Sofía en Oviedo

Siempre están bajo la lupa ajena. Cada movimiento, paso y gesto entre ellas es analizado al detalle, pero lo cierto es que cada vez que coinciden en un acto público lo único que se dice de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía es la gran complicidad que tienen.

Y es cierto. Esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo han vuelto a demostrar la gran unión que hay entre ellas. Desde su salida del Hotel de la Reconquista hasta en el interior del teatro, las dos hermanas han derrochado simpatía, pero sobre todo complicidad.

Muy pendiente de ella, la Princesa Leonor no dejaba sola a su hermana ni un solo momento y se unía junto a ella para entrar en el teatro a la misma vez... pero una vez dentro la imagen ha sido de lo más cariñosa.

Doña Leonor y Doña Sofía han tenido un gesto hacia su abuela materna, Paloma Rocasolano, que se encontraba como cada año en las butacas y, cuando han subido al escenario, han mirado al palco para saludar y mostrar sus respetos también a la Reina Sofía.

Han subido al escenario de la mano. Un acto de lo más significativo y que no solo demuestra la estrecha relación que tienen, sino también lo habituadas que están a ser el apoyo incondicional una de la otra en este tipo de actos públicos.