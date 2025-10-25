El homenaje de la mañana da paso a una gran manifestación en el centro de la ciudad de Valencia

La Audiencia Nacional ha ordenado citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana

ValenciaValencia se prepara esta tarde para una multitudinaria manifestación en el centro de la ciudad, convocada a tres días de que se cumpla un año de la catástrofe que dejó decenas de víctimas y marcó para siempre a la Comunitat. La marcha llega en un contexto de tensión judicial y política, tras conocerse que la Audiencia de Valencia ha ordenado citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, decisión que podría aportar nuevos datos sobre lo ocurrido aquel 29 de octubre.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aforado e inimputable por el momento, ha reaccionado de forma escueta a la decisión judicial. “No entro en valoraciones al respecto”, se ha limitado a declarar. Vilaplana, que aquel día se encontraba almorzando con Mazón, no fue citada inicialmente por la jueza instructora que prefirió evitar que el foco del caso se centrara en el presidente autonómico, a quien no puede investigar. Sin embargo, los seis magistrados de la Audiencia consideran que la periodista podría ofrecer información relevante y han ordenado su comparecencia como testigo.

El homenaje a las víctimas de la DANA

Antes de la manifestación, la jornada ha comenzado con un acto de homenaje en recuerdo de las víctimas, organizado por la Asociación de Víctimas de la DANA. El evento, de carácter benéfico y sin presencia de políticos, ha reunido a familiares, voluntarios y colectivos que ayudaron durante la tragedia y en los meses posteriores. En el teatro donde se ha celebrado, se han escuchado testimonios cargados de emoción y rabia contenida.

“Ha sido un año de tortura psicológica. Intentas asumir, seguir adelante, pero el dolor y la lucha por la justicia siguen ahí”, ha expresado una de las afectadas durante el acto.

El homenaje ha incluido la presentación de una canción en memoria de las víctimas que ha emocionado al público asistente.

Las familias y los colectivos de apoyo saldrán de nuevo a las calles esta tarde. Esperan que la manifestación sirva no solo para mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida, sino también para exigir avances en una investigación que, un año después, sigue sin cerrar heridas ni responsabilidades.