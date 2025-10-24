Yolanda vio ayer la mamografía que se hizo en octubre de 2022: "Me apareció un cáncer tres meses después""
Ayer apareció repentinamente la mamografía de Yolanda, sin firmar: se la hizo en octubre de 2022.
"Si es falsa es un delito y si es real es una negligencia porque tres meses después me apareció un cáncer", dice Yolanda.
Hoy se ha constituido el comité de seguimiento impulsado por la Junta con la ausencia destacada de AMAMA. Las afectadas cuentan el desconcierto que han vivido durante los últimos meses. A este respecto, ha dicho Sanz que "no voy a polemizar con nadie. Todas las asociaciones merecen apoyo, cariño y respeto", ha apostillado.
Yolanda pone rostro a muchas de ellas. Se hizo una mamografía en octubre de 2022 en el programa de cribado. Nadie la llamó y nunca vio el informe. "No me llegó ningún resultado". Tres meses después se notó un bulto en el pecho. Era un cáncer de mama.
En la plataforma del portal del Servicio Andaluz de Salud nunca se colgó ese primer informe de octubre del 2022. "Ni estaba colgado en la web ni nada".
Hasta ayer que apareció repentinamente la mamografía de Yolanda sin estar firmada por nadie. "Si es falsa es un delito y si es real es una negligencia, porque tres meses después me apareció un cáncer", informan A Jiménez, M Álvarez, L.Benito.
La fiscalía de Sevilla abre diligencias sobre supuestas modificaciones en informes y mamografías
La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama; después de la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interviniera o copiara los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.
La presidenta de Amama, Ángela Claverol, afirmaba hace unos días que la asociación tomó esa decisión después de recibir en las dos últimas semanas "quejas de usuarias" en las que advertían de que "presuntamente" se "habrían borrado" mamografías y pruebas de la plataforma ClicSalud+ y del Diraya.
En este sentido, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia, y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado este miércoles tajantemente la desaparición de las historias clínicas de los pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la aplicación ClicSalud+, insistiendo en que se produjo una incidencia técnica que durante unas horas no permitía el acceso a las mismas.
"Hemos recibido la notificación y, lógicamente, tenemos la respuesta", ha señalado Sanz. Igualmente, ha enfatizado que el Gobierno andaluz tiene "muy claro cuáles son las afectadas, cuántas son, y con todas nos comprometimos a que el 30 de noviembre iban a tener las pruebas pertinentes" realizadas. "Lo primero que hicimos fue decretar que se informaba absolutamente de todo a las mujeres, fuese positivo, negativo o no concluyente; y segundo, hemos decidido que todos esos casos que pudiera haber superado un tiempo de esperar superior a los seis meses, tenían que tener una respuesta inmediata", ha explicado el consejero de Sanidad.