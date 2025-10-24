Los detalles de la 'Operación Santo': Así son los relojes robados a Iker Casillas y sus presuntos ladrones

Daniel Montero 24 OCT 2025 - 21:31h.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un matrimonio como presunto autor del robo de cinco relojes de lujo en la casa de Iker Casillas.

El robo se llevó a cabo el pasado día 16 de octubre en el interior de la vivienda, pero una posible huida precipitó las detenciones.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un matrimonio como presunto autor del robo de cinco relojes de lujo en la vivienda de la urbanización de Pozuelo de Alarcón donde reside el exfutbolista Iker Casillas.

En concreto, se trata de una empleada de limpieza que trabajaba en la vivienda del ex capitán del Real Madrid desde hace años, de nacionalidad paraguaya, y de su marido, de origen español, según han informado fuentes policiales.

El robo se llevó a cabo el pasado día 16 de octubre en el interior de la vivienda, aprovechando el conocimiento que la mujer tenía de la misma al estar empleada por el exfutbolista. El arresto, que tuvo lugar el pasado martes, se ha precipitado al tener constancia de la intención de la pareja de abandonar el país.

La investigación, que continúa abierta, está a cargo del Grupo de Robos de la UDEV (Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Comisaría General de la Policía Nacional. Dos de los cinco relojes sustraídos han podido ser recuperados.

Qué relojes son los que han protagonizado esta 'Operación Santo'.

Un Audemars Piguet Royal Oak, en oro rosa con esfera oscura. Su precio oscila entre los 60 y los 70.000 euros.

Un Rolex Submariner. Las versiones de acero rondan los 12.000 euros.

El tercero es un IWC (marca suiza) Es el modelo Portugiese. En sus versiones más caras cuesta cerca de 40.000 euros.

En total son cinco. Los otros dos tiene un valor menor, de 10.000 euros.

Los detalles de la operación de la mano de Dani Montero

El jefe de investigación de Noticias Cuatro, Dani Montero, analiza las claves de la 'Operación Santo'

Los presuntos ladrones estaban en la esfera más íntima de Iker Casillas

Los nombres de las operaciones nos dan muchas veces datos de lo que está pasando. En el 'caso Gurtel' por ejemplo, el nombre es Correa, en alemán, porque el agente que se lo puso es árbitro de esgrima y en ese deporte se usa mucho en alemán. En este caso se llama la 'Operación Santo'. Y no es que sea muy religioso, es que es así como llaman las organizaciones mafiosas en el argot a las personas que están dentro de las viviendas y que son capaces de dar la información necesaria para saber por ejemplo donde están las joyas dentro de un robo.

En este caso ese “Santo” era la asistenta”

La asistenta como autora y su marido como colaborador e implicado. Son una pareja paraguaya que llevan años trabajando en el entorno del jugador. Él, Juan, como responsable de seguridad de la urbanización donde el portero residía con Sara Carbonero cuando eran pareja, y ella como la persona que cuidaba la casa. Después, incluso, de la separación. Se les acusa de dar el cambiazo poco a poco a varios relojes y dejar en su lujar relojes falsos, hasta que el portero se dio cuenta del engaño

Cuándo se produjeron los 'cambiazos'

La denuncia la puso el portero el 16 de octubre y el día 21 estaba el caso ya resuelto. Lo que precipitó todo es que parece que ellos tuvieron conocimiento de que estaban en el foco de las sospechas y planeaban marcharse de España de forma precipitada y por eso fueron detenidos. La policía encontró en su casa uno de los relojes robados y el despiece de otro. Parece que los vendían por piezas porque algunos estaban marcados con inscripciones o números de serie que hacían las piezas perfectamente reconocibles.