Las muñecas de Famosa se dirigen ahora al concurso de acreedores

Sandra Mir 22 OCT 2025 - 16:52h.

El juego digital en el ocio de los más pequeños le está ganando la partida al juguete tradicional

"El club de los secretos": el libro de la Policía y UNICEF para concienciar a los más pequeños sobre el acoso

Compartir







MadridTodos conocemos la mítica canción del anuncio de Navidad de las muñecas de la empresa Famosa, solían dirigirse al portal pero ahora van camino de un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia.

El juego digital en el ocio de los más pequeños le está ganando la partida al juguete tradicional.

Eran los años 60, cuando Cayetana, Paulina y Mirinda diseñaron el mayor fenómeno juguetero de nuestro país: la Nancy, un icono para todas las personas que crecieron a lo lardo de los años 80.

Compras reservadas a coleccionistas

Pero la realidad ha cambiado, estas muñecas ahora las compran adultos o coleccionistas, que suponen un 20% de las ventas. Ni siquiera su evolución hacia una imagen más moderna, con labios voluminosos y bótox incluido, ha evitado que la fábrica haya entrado en preconcurso de acreedores.

Esto implica que la empresa se encuentra en una situación de insolvencia, por lo que se le permite negociar con sus acreedores para alcanzar un plan de restructuración y así poder evitar la quiebra.

Tiendas sin Nenucos, ni Pin y Pons, ni Nancys

Por ello, las tiendas ya no tienen ni Nenucos, ni Pin y Pons, ni Nancys... Una trabajadora del sector de los juguetes asegura que "hace años, bastantes" que no las tocan. "Ahora los niños y niñas piden cosas más actuales, te piden cada nombre que no sabes ni de donde sale", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Las causas de este declive son tres: menor natalidad, mayor importación desde China y, sobre todo, que los juguetes de la actualidad son mucho más tecnológicos.

Esta nueva cotidianeidad es conocida por todos, y apenada por muchos. "La tecnología mola, es el futuro... Pero es realmente triste porque así se pierden muchas cosas de la infancia", confiesa una ciudadana.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Lugares que hace unos años estaban llenos de la vida de los más pequeños, a día de hoy están vacíos, como es el caso de los parques. "Todos con móviles, tablets, consolas u ordenadores, poco más", critica un anciano.

El sector juguetero nacional tiembla y, aunque estas muñecas son aclamadas por sólo unos pocos, Famosa afirma que sigue trabajando para que esta situación se resuelva y que "sus muñecas sigan muchos años más dirigiéndose al portal".