La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos rojos, naranjas y amarillos en toda España

Los móviles de las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta, en Tarragona, recibirán una alerta por las lluvias

Siete comunidades se encuentran en alerta por fuertes lluvias y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de "situación potencialmente peligrosa" y pide "precaución" ante la previsión de lluvias de más de 30-40 litros por metro cuadrado en una hora y más de 80 en solo 3 0 4 horas en zonas del este peninsular en donde se han activado alertas naranja (riesgo importante). El peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la autoridad meteorológica.

Por eso, se ha pedido precaución ya que puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas en cauces. La situación meteorológica es "potencialmente peligrosa" entre hoy domingo y el martes. Las lluvias podrían alcanzar intensidad torrencial en puntos del área mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana.

El aviso de la Aemet

La Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales y "peligro extraordinario" en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.

Además advierte que puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.

Además el Ayuntamiento de Valencia ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables.

Asimismo seguirá en ese nivel de riesgo extremo el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón por acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.

Las zonas afectadas en Tarragona por los avisos de lluvias

Además, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado este domingo el nivel de peligro por lluvias a peligro muy alto en las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Cinco comarcas tienen peligro alto: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta (Tarragona), Segrià y Noguera (Lleida), y 16 moderado: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona), informa en un apunte en 'X'.

Pedro Sánchez pide precaución a la ciudadanía

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante las fuertes lluvias previstas en las próximas horas, especialmente en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.

"Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha pedido Sánchez en su cuenta de X.