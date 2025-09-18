El medicamento aumentaría la autonomía y la calidad de vida de los pacientes al tomarse por vía oral

BarcelonaUna de cada ocho personas en el mundo padecen obesidad. Este sobrepeso excesivo se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública al ser factor de riesgo para muchas otras dolencias. Ahora, un nuevo fármaco conseguiría reducir en un 11% el peso corporal y rebajar el peligro cardiovascular. El hospital Vall D´Hebron está detrás de este ensayo clínico, informan en el vídeo Lorelei Esteban y Laura Arias.

La obesidad sigue creciendo en todo el mundo. Hasta ahora muchos tratamientos para combatirla han sido con inyecciones., tienen efectos secundarios y el precio es excesivo. Este nuevo medicamento, al ser en pastillas que se toman por vía oral, podría marcar un punto de inflexión.

Su ventaja: elimina peso en forma de grasa

Uno de los riesgos de otras soluciones como el Ozempic es que hace perder peso también de músculo pero lo recupera en grasa si se deja el tratamiento. "Con este fármaco lo que se ha visto en el ensayo es que tres cuartas partes del peso perdido eran grasa", asegura Andrea Ciudin, endocrinóloga en el Hospital Vall d'Hebrón.

Participantes en un estudio internacional en el que ha participado este centro perdieron hasta un 11% de su peso en 72 semanas, solo tomando una pastilla diaria. Es el caso de Juanjo Cortés, un paciente de obesidad: "Tenía 33 kilos más antes de empezar todo este tratamiento del ensayo".

El 'orfoglipron', una revolución para millones de personas

Juanjo es solo una de las 3.000 personas que han tomado parte de la prueba, que se ha hecho con mesura, para evitar posibles efectos secundarios. "Empezamos con unas dosis pequeñas de un inyectable", relata. Para él, que este nuevo fármaco se tome por vía oral marca la diferencia: "El hecho de que pase a ser una pastilla ciertamente es un beneficio a la hora de la autonomía personal".

Este ensayo es uno de tantos procesos que van dando forma al 'orforglipron'. Si se confirma su eficacia, podría ser una revolución en el tratamiento de la obesidad. Su funcionamiento pretende imitar el de un cuerpo humano sin obesidad. "Son moléculas que actuarían como si fueran las hormonas del intestino, esas que una persona sana sintetiza cuando come y que le regulan el apetito y el metabolismo", explica Ciudin.

Este avance nace con la vocación de dar más facilidad y menos barreras a quienes sufren un problema de salud tan peligroso. Y con la esperanza de mejorar la calidad de vida de millones de personas.