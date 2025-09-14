Aglomeraciones y retrasos en los controles de Madrid-Barajas por la huelga celebrada por su personal de seguridad

La compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva"

MadridLos controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han registrado esta mañana retenciones por el arranque de la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa.

Así lo ha trasladado Aena en un mensaje en sus redes sociales en el que ha pedido disculpas por las molestias que pudieran ocurrir por el aumento de los tiempos de paso.

Largas colas para acceder a los controles de seguridad

Fuentes de Aena han indicado que la afección por los filtros varía según la terminal y las horas de programación de vuelos, afirmando que en este momento, alrededor de las 13 horas los tiempos máximos son de 20 minutos.

"En cuanto a las operaciones puede a haber alguna demoras en algunos vuelos por llegada tarde de pasajeros pero no está afectando a la operativa de forma generalizada", han añadido.

Por su parte, la compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial.

Asimismo, ha añadido que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 100% para la huelga, "una decisión de máxima relevancia que subraya la esencialidad de garantizar la seguridad y el control en una infraestructura crítica".