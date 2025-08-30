Reestablecen el tráfico ferroviario tras la evacuación de un tren Almería-Madrid en Argamasilla por un incendio

La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio

La circulación del tren de alta velocidad que viajaba desde Almería con destino Madrid, y que fue interrumpida tras un incendio declarado en el coche cola de este vehículo, ha sido reestablecida a las 16.10 horas de este sábado, mientras que sus 210 pasajeros están a la espera de ser transportados, según ha informado Renfe.

Así, la compañía ha indicado que se ha autorizado la circulación de los trenes que partían desde las estaciones de Madrid, Sevilla, Granada y Málaga y que estaban sin salida debido a esta incidencia. El incendio, que fue extinguido poco después, provocó la detención del tren en el término municipal de Argamasilla de Calatrava y la evacuación de los pasajeros, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil, evacúa a los pasajeros

La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio. Como consecuencia de este incidente, la circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad comprendido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), en la línea que conecta Madrid con Andalucía, fue suspendida.

De su lado, el 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que, debido al corte de circulación, un segundo tren quedó detenido con 416 pasajeros en el punto kilométrico 125 de la vía férrea. En este segundo vehículo ha habido varias personas mareadas, por lo que se ha movilizado una UVI para su valoración.

Argamasilla moviliza distintos medios y servicios para atender a los afectados

Por su parte, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha informado de que ha activado "una respuesta inmediata" tras tener conocimiento del incendio declarado en la máquina de cola de un tren AVE que cubría el trayecto entre Almería y Madrid, que se vio obligado a detenerse en el término municipal rabanero.

Un operativo municipal se desplazó rápidamente a la zona para colaborar en las labores de asistencia a los pasajeros que fueron evacuados, participando activamente efectivos de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y personal del servicio de Obras del Ayuntamiento.

También se personaron y colaboraron con el resto de integrantes de otras unidades de emergencias sanitarias y de incendios el alcalde, Jesús Ruiz; el concejal de Seguridad, José Antonio García; y el también concejal, Álvaro Calso, facilitando la logística necesaria para que todas las operaciones resultasen satisfactorias.

La principal labor del equipo municipal se centró en garantizar el bienestar de los pasajeros mientras esperaban una solución para continuar su viaje, distribuyendo agua a las personas afectadas y prestando ayuda en el traslado y otras atenciones a quienes así lo necesitaron.