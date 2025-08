La joven dice que sólo eran bromas de mal gusto fruto de su inexperiencia

GuadalajaraUna cuidadora de una residencia de mayores de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha sido despedida tras publicar un vídeo donde realiza comentarios vejatorios sobre la mujer a la que cuidaba. La joven dice que sólo eran bromas de mal gusto fruto de su inexperiencia, según informa Raquel Duva. La dirección de la residencia ya la ha denunciado a la Guardia Civil, ha abierto un expediente disciplinario y le ha prohibido la entrada al centro.

Los familiares de otros residentes están indignados con los hechos y la Guardia Civil ya está analizando lo ocurrido, ya que puede constituir varios delitos. La grabación de una persona sin su consentimiento, especialmente en el ámbito privado, puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad y al honor. También descubrimiento o revelación de secretos. A esto se suma el trato vejatorio y humillante que podría ser calificado como maltrato de obra o agresión sin lesiones. Una situación que se agrava especialmente por la difusión de las imágenes. La joven podría ser condenada con pena de prisión.

"Está más muerta que viva. Me da mucho miedo de esta tía", afirma en el vídeo

Solo hacen falta unos segundos para escuchar el desprecio con el que esta trabajadora trata a una anciana. "Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía", se le escucha en el vídeo. "Quedarme con ella a solas es que me da un chungo. Está más muerta que viva. Me da mucho miedo esta tía", añade.

La joven ha sido despedida de forma inminente de esta residencia de Azuqueca de Henares en Guadalajara. El centro ha emitido este comunicado: "Hemos abierto el correspondiente expediente disciplinario para que esta trabajadora no vuelva a pisar la residencia, además hemos puesto una denuncia contra ella en la Guardia Civil".

La joven estaba haciendo una sustitución en la residencia

El centro resalta la actitud vejatoria de la joven y se desvincula de los actos. El centro asegura que llevan años cuidando de los mayores y que esta trabajadora estaba haciendo una sustitución. La residencia se puso en contacto con la familia de la anciana y emitieron el comunicado al resto de familias para informar de la decisión adoptada con la trabajadora.

"Los que nos conocéis, sabéis que llevamos muchos años dedicándonos en cuerpo y alma a la atención y cariño hacia las personas mayores que viven con nosotros y no sería justo que esta dedicación se viera empañada por la actuación de esta persona, que para nada nos representa", recalcan en el comunicado. Así, han denunciado ante la Agencia de Protección de Datos la difusión que están haciendo de la imagen de la residente por las redes sociales.

La joven confiesa que lo grabó hace un año y que se lo pasó a un amigo

El sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha han presentado una denuncia contra la trabajadora. La responsable Esther Soto califica a la joven de "sinvergüenza": "Me llevan los demonios. No hay derecho. Lo de esta señora no tiene nombre y espero que se le caiga el pelo. Es vergonzoso".

La joven, que es auxiliar, reconoce que lo grabó hace un año y que se lo pasó a un amigo que ha sido quién lo ha colgado en redes este fin de semana. Intenta defenderse pero en el video enfoca a la mujer repetidamente para humillarla. La Guardia Civil investiga el caso como una vejación hacia una persona vulnerable e indefensa.