ValenciaVivir con bares ubicados en la misma calle puede convertirse en una pesadilla para descansar, sobre todo en verano. El aumento del ruido, junto con el calor, puede desquiciar a más de uno en casa. Pero en Valencia han encontrado una solución: la primera terraza antirruido, según informa Lucía Sánchez.

Lo que cubre a esta terraza en Valencia a simple vista parece un conjunto de sombrillas, pero en realidad son discos y almohadillas que aíslan el ruido. Y es que en pleno barrio de Ruzafa, el ruido es cada vez más incesante.

Desde lámparas que cambian de color hasta sillas que no hacen ruido

“Es de los barrios más de moda de Valencia”, dice una joven sobre el barrio de Ruzafa. Una zona donde ir de bares es un buen plan. “Después de tomar una o dos copas subes tu volumen de voz sin querer”, reconoce otra mujer sobre lo que suele ocurrir en las terrazas valencianas. Pero ahora, han tirado de creatividad para aislar la zona del ruido.

Discos y almohadillas envuelven la terraza para aislar el sonido. Pero no es solo esto. Disponen de unas lámparas que no son lo que parecen porque iluminan pero con otro propósito: cambiar de color si el ruido aumenta. “Cuando estamos entre amigos no nos damos cuenta y sin querer elevamos el tono”, explica Amor López, presidenta de la Asociación Balacçi.

Tras las quejas vecinales, el Ayuntamiento de Valencia -junto a una asociación de hostelería, han puesto en marcha este proyecto piloto que probarán durante cuatro meses. El objetivo no es quedarse en esta calle sino extenderlo a otros barrios”, aseguran. Las sillas y mesas también están mimetizadas con el ambiente porque están diseñadas para no hacer ruido al arrastrarlas y son reciclables. Se trata de la primera ECOterraza antirruido de Valencia, que fomenta el ocio y el descanso de los vecinos.