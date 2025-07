Ramírez presentó la denuncia el pasado 31 de diciembre tras recibir llamadas desde números ocultos

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, teme lo que podría hacerle Ana Julia desde la cárcel: “Si ya me hizo lo que me hizo sin supuestamente tenerme manía, pues ahora que me tiene más manía y que se supone que no tiene nada que perder, a mí me queda el miedo por dentro. Habrá que demostrar si esto es verdad o no, de si puede contratar a terceros y puede hacerme daño”.

La madre de Gabriel ha reconocido sentirse amenazada tras recibir llamadas en número oculto: “Porque las amenazas no están viniendo de cualquier tipo, sino está viniendo una persona que ya ha manifestado su forma de proceder cuando las cosas no le van bien o le estorban”.

Algunas compañeras de módulo aseguran que Ana Julia habló de matar a Patricia Ramírez

Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz, ha vuelto a ser noticia tras prestar declaración por las presuntas amenazas dirigidas a la madre del pequeño. Algunas compañeras de módulo de la prisión de Brieva (Ávila) afirman que habló de matar a Patricia Ramírez por haber impedido que grabara un documental desde la cárcel.

Tras ratificar la denuncia, Patricia Ramírez ha pedido que se llegue "al fondo de esta cuestión" y ha reclamado medidas que le permitan sentirse "más segura", ante una situación que le obliga a vivir con miedo y a no poder retomar de alguna manera su vida. Ramírez presentó la querella el pasado 31 de diciembre tras recibir llamadas desde números ocultos y alertas indirectas sobre un posible deseo de represalia por parte de Quezada.

"A mí me llegan indicios de que puede manejar dinero, que tenía colaboración con funcionarios", según Ramírez

El origen del enfado estaría relacionado con la paralización de un documental que la condenada pretendía grabar desde prisión. "Me he ratificado en la denuncia que puse inicialmente, así como he contestado a todas las preguntas que se me han hecho", ha apuntado. "Espero que se siga investigando, se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular", ha añadido.

Ramírez ha destacado que después de poner la denuncia ha comenzado a recibir nuevas llamadas de otro número de teléfono e incluso algunas procedentes del extranjero. "A mí me llegan indicios de que puede manejar dinero, que tenía colaboración con funcionarios y con personas del exterior", ha concluido. La madre del pequeño Gabriel ha confesado que ya no aparece en actos públicos y ha reducido al máximo sus salidas como consecuencia: "La medida más básica que estoy tomando es alejarme de mis estudios y recluirme en mi casa y en entornos seguros".