Incendio de nivel dos en Toledo: confinan a los vecinos de la urbanización Calypo Fado y desalojan a 100 personas

ToledoMás de 3.000 hectáreas quemadas, 150 vecinos desalojados y decenas de viviendas dañadas por el fuego. Y todo, según apuntan los bomberos, por una colilla. Los vecinos de la urbanización Calypo Fado, en Méntrida, vuelven a sus casas porque el incendio ya se ha dado por estabilizado. Se han levantado las medidas de confinamiento pero preocupa el viento. Las rachas de hasta 50 kilómetros por hora hacen temer que el fuego se reavive, según informa José Díaz Pando, Sara Baos y Aldara Martitegui. La Comunidad de Madrid ha decidido mantener el nivel dos de operatividad. Este fuego, que aunque esté perfectamente perimetrado y estabilizado, todavía no está controlado.

Se levantan las medidas de confinamiento después de una larga noche de angustia. Salvador regresa a su casa pero está calcinada: "Está todo destrozado, se quemó la caseta". Él cuenta cómo vivió una tarde de auténtico pánico: "Mi hija estaba aquí conmigo y apurándome. Vi dónde estaban crepitando las llamas, que estaban como a unos 200 metros y pensé 'O corro o no me salvo'. No me dio tiempo a nada". Es uno de los cincuenta vecinos de la urbanización de Calypo Fado que el incendio obligó a desalojar anoche.

"Es que me asusté. Yo ya tenía preparada una bolsa con mi ropa", afirma una de las afectadas

Salvador es uno de los 50 vecinos de la urbanización Calypo Fado que el incendio obligó a desalojar anoche. Pero no ha sido el único. "Horroroso, no se lo deseo a nadie", confiesa Ángel, otro de los afectados. Algunas de las casas de esta urbanización no se han quemado pero el olor a humo sigue ahí. "Vi una columna de humo muy grande y amarilla por detrás. Dije 'esto no va bien'", añade Estíbaliz.

Elena recibió la alerta y decidió encerrarse en la bohardilla: "Es que me asusté. Yo ya tenía preparada una bolsa con mi ropa". Ella sostiene que veía las llamas acercarse cada vez más: "Había varios focos distintos porque estaban por aquí, estaba en el medio y todo el fondo. El fuego ya venía por delante de la casa". Con el incendio ya estabilizado, el objetivo es seguir trabajando en perimetrar el incendio al completo.

Muchos vecinos han encontrado sus casas inhabitables, sin luz y sin agua

Las rachas de viento podrían complicar la situación en una jornada donde se evalúan los daños. Aunque todavía con el susto en el cuerpo, los vecinos siguen refrescando algunas zonas. El incendio se declaró ayer por la tarde en Méntrida, Toledo, pero las llamas se expandieron hasta Casarrubios del Monte y Navalcarnero, afectando a la urbanización Calypo Fado. Muchos de los residentes se han encontrado con sus casas inhabitables, sin luz, agua y llenas de hollín.

Los residentes que fueron desalojados vieron sus viviendas arder tras salir prácticamente del puesto. Muchos han pasado la noche en sus coches, en casas de familiares o en hostales cercanos. En la entrada de Navalcarnero todo el paisaje está calcinado por las llamas. El fuego fue tan virulento que se tuvo que cerrar el kilómetro 35 de la autovía y la noche fue dura para todos los vecinos, sobre todo para la urbanización Calypo Fado. “Que se han controlado el fuego pero que no nos dejan pasar", decía una mujer en un momento de angustia y tensión.

La desesperación se notaba entre los vecinos que no pudieron ir a sus casas

A esas horas, los bomberos seguían luchando contra las llamas. El fuego aún no estaba controlado y las carreteras de acceso estaban cortadas. Los vecinos que volvían del trabajo a esas horas no pudieron volver a sus viviendas. Como Moni. Su familia no fue desalojada por la tarde porque su casa está lejos del incendio. Pero ella no tenía autorización para entrar en la urbanización: "Sí, ellos me dicen que están bien pero yo no estoy tranquila hasta que no les vea".

Imposible acceder en ese momento a Casarrubios del Monte por las llamas. "Nada, de momento nos han dicho que esperemos a ver si se puede abrir la carretera", destaca un hombre. A Alberto le pilló el incendio cuando estaba en Madrid y estaba muy preocupado por sus perros que se quedaron dentro de casa. “El fuego ha estado en la calle Mallorca y toda la zona del Hotel Labrador. Hay vídeos y fotos que al verlas se te ponen los pelos de punta", reconoce. Los evacuados han podido regresar a sus viviendas escalonadamente a lo largo de la noche mientras los bomberos seguían controlando los pequeños focos del incendio que no han dejado de activarse hasta el amanecer.