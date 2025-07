¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Marta Egea 16 JUL 2025 - 10:00h.

Si se tiene la sospecha de haber sido bloqueado en WhatsApp se puede confirmar o desmentir según unas señales concretas

Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp

Cuando hay una sospecha de que alguien te ha bloqueado en WhatsApp, o bien porque ya no contesta cuando ese contacto solía hacerlo y de repente ya no lo hace, o porque ya no sale la doble marca de mensaje entregado, hay algunas señales que pueden indicar que, efectivamente, esa persona te ha podido bloquear en WhatsApp.

Aunque esto no significa que sea un bloqueo con total seguridad, ya que puede haber otras causas como que se haya estropeado el teléfono, que se haya quedado sin batería o que simplemente haya tenido algún problema y no tenga cobertura. En caso de sospechar que haya podido pasar algo, es mejor aprovechar y hacer una llamada.

Señales de que te han bloqueado en WhatsApp

No se ve su foto de perfil de WhatsApp

En muchos casos, cuando no se puede ver la foto de perfil de WhatsApp se tiende a pensar que se ha sido bloqueado, pero el hecho de que no se pueda ser la información de un contacto o sus estados no quiere decir que haya podido pasar.

La propia compañía afirma desde su página de preguntas frecuentes, que el que no se sea capaz de ver la información de un contacto, no quiere decir que hayamos sido bloqueados. Existen varias opciones que se pueden deshabilitar y que pueden explicar eso. Según WhatsApp puede ser por alguno de estos motivos:

El contacto ha cambiado sus ajustes de privacidad para que nadie pueda verlo.

para que nadie pueda verlo. El contacto que nos preocupa tiene sus ajustes de privacidad a “Mis contactos” y nuestro número no está guardado.

La aplicación tiene algún problema de conectividad .

. El contacto puede que no tenga una imagen de perfil.

No se marca el doble tick de mensaje recibido

Al enviar un mensaje a través de WhatsApp se puede ver cómo aparece un pequeño tick al lado del mensaje. Este tick tiene distintos significados:

Un tick : el mensaje se ha enviado.

: el mensaje se ha enviado. Doble tick : el mensaje se ha recibido.

: el mensaje se ha recibido. Doble tick azul: el mensaje ha sido leído.

Cuando al enviar un mensaje aparece solo el primer tick, quiere decir que el mensaje no ha llegado. Al bloquear a una persona en WhatsApp, los mensajes no se reciben en el móvil del destinatario. En el caso de que este doble tick no llegue, puede haber alguna sospecha de que se ha sido bloqueado. Lo más conveniente en este caso es esperar, ya que puede haber otro motivo para que no llegue el mensaje como que se haya quitado el WiFi y los datos no funcionen correctamente.

Sin embargo, si los días pasan y el mensaje sigue sin llegar, sí que aumentan las posibilidades de haber sido bloqueado.

No se pueden realizar llamadas de voz a ese contacto

Este es uno de los métodos más fiables para saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp. Si no se puede realizar una llamada a ese contacto, hay muchas posibilidades de que te haya bloqueado. Puede pasar que se haya quedado sin cobertura de manera puntual, aunque no es lo más común.

No se puede ver que está en línea ni su última hora de conexión

Desde hace ya un tiempo, WhatsApp permite ocultar la última hora de conexión. Cuando se activa esta opción, al usuario no se le aparece la tuya pero tú tampoco puedes ver la de los demás. Lo que no se puede evitar de ninguna manera es aparecer “En línea” cuando se tiene el WhatsApp abierto.

Por lo que si se tiene alguna sospecha de que ese contacto está “en línea” pero tú no lo puedes ver, es muy posible que hayas sido bloqueado.

No se puede añadir a ese contacto a un grupo

Otra opción bastante confiable es intentar añadir al contacto que se tiene sospecha de que te haya bloqueado a un grupo. Si es imposible añadirlo, es un indicativo muy claro de que el contacto te ha bloqueado. De forma normal, WhatsApp permite añadir a cualquier contacto a un grupo, siempre y cuando se tenga agregado.

Es posible seguir coincidiendo en un grupo de WhatsApp, pero no si un contacto ha bloqueado a otro, no se van a poder enviar mensajes por chat privado.

Cómo saber si se está bloqueado con total seguridad

Cada uno de los métodos que hemos mencionado anteriormente por sí solos no pueden confirmar que se ha sido bloqueado, pero, cuando todos se cumplen es una señal inequívoca de que, efectivamente, ese contacto te ha bloqueado.

Por si hay alguna duda sobre si hay alguna forma de desbloquearse en WhatsApp, la respuesta es sencilla: no. No hay ninguna forma de eliminar un bloqueo, ya que, si la otra persona decide cortar el contacto, hay que respetar esa decisión.