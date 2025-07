Las víctimas se vieron rodeadas por el fuego y quedaron atrapadas entre las llamas

SegarraEl primer gran incendio del verano se ha cobrado dos vidas en la comarca de La Segarra tras la primera ola de calor. Se trata del trabajador de una granja, llamado Omar, y el dueño de la explotación, Jordi, que acudió a rescatarlo. En solo 24 horas, el fuego ha arrasado cerca de 7.000 hectáreas. Según informa Carlota Lacambra y Dani Berbel, las víctimas se vieron rodeadas por el fuego y quedaron atrapados.

En el pueblo de Cabanabona se vivieron momentos de pánico porque las llamas se quedaron a escasos metros de una residencia de mayores. Aunque no entró el fuego, sí quedó repleta de humo. Aquí se alojan más de 50 ancianos y aseguran que, por suerte, no ha habido que lamentar daños materiales ni personales. Tanto el personal como ellos se encerraron con mascarillas en salas interiores para protegerse. Momentos caóticos pero del que han conseguido salvarse todos.

Las dos víctimas han sido encontradas en Torrefeta

“Nosotros un incendio lo podemos controlar a 1 km/h o menos. Este iba a 28km/h y es difícil huir de un incendio así”, explica Albert Castellet, jefe de intervención. Sus cuerpos fueron localizados durante las tareas nocturnas de extinción. “En cuanto tuvimos constancia de que había gente allí, los fuimos a buscar y ya estaban fallecidos”, incide Castellet. Fueron hallados dentro del perímetro de Torrefeta aunque ellos son de Agramunt, una localidad a más de 20 kilómetros.

Allí, se le has rendido homenaje en un minuto de silencio donde han estado familiares suyos. Con Jordi, propietario, y Omar, trabajador, Catalunya lamenta las primeras víctimas mortales en un incendio forestal este verano. "El fuego venía por un lado y por el otro. Los encerró. Mi primo llamó a su hija despidiéndose diciendo que no podía más", lamenta Camilo López, primo de Omar, el trabajador fallecido. "El fuego era muy bestia y no podían hacer nada", apunta Jordi, primo del propietario que ha perdido la vida.

Las llamas obligan a confinar a los tres pueblos afectados por el incendio

En apenas unas horas, dos fuegos han arrasado 6.500 hectáreas en la comarca de La Segarra. El primero se inició ayer a las 14:30 horas de la tarde en Sanaüja, Lleida. Después, se desató otro foco más virulento a las 17:08 horas en Torrefeta. Las dos víctimas murieron en Oliola.

Las llamas obligaron a confinar todos estos pueblos. En total, unos 20.000 habitantes. En medio del fuego, el dueño de una explotación agraria acudió al rescate de uno de sus trabajadores que estaba en la finca, pero los dos quedaron atrapados. Iban en su vehículo privado, un todoterreno, pero el avance del fuego fue tan rápido que los atrapó.

Se confinaron a 14.000 personas por el violento fuego

El incendio estaría ya estabilizado pero no controlado por lo que los equipos de extinción continúan trabajando en la zona. Según informa Patricia Vallés, hay unas 35 dotaciones trabajando, 150 bomberos y unos cinco medios aéreos. El incendio está estabilizado, no extinguido, y la hora más favorable va a ser a partir de las 16:00 horas de la tarde, cuando las temperaturas cooperarán más. Se estará pendiente de unas posibles tormentas y vientos huracanados que llegarán a final de la tarde.

Ayer se confinaron nueve municipios, uno de ellos fue Guissona. Esas restricciones ahora se han levantado, pero en función de cómo evolucione todo esta tarde, eso podría cambiar. "Se creó ayer un pirocumulo de 17 kilómetros de altura, esto es muy de las más grandes que ha habido, como una chimenea que tira al fuego y lo hace crecer muy rápidamente", resalta Castellet.

Los bomberos han combatido toda la noche contra este violento fuego. El incendio ya está estabilizado, pero las condiciones atmosféricas podrían empeorar la situación. Unas 14.000 personas fueron obligadas a confinarse en varios momentos de la tarde de ayer y la noche por estar rodeados de las llamas.