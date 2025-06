Los abulenses no podrán usar el agua del grifo para cocinar o lavar alimentos, solo para ducharse y asearse

ÁvilaEl Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles que el agua del grifo de la ciudad de Ávila no es apta para el consumo. El motivo sería la presencia de manganeso en el líquido a unos niveles más altos de lo permitido por la ley, informan en el vídeo Carla Infiesta y Lucía Sánchez

El ayuntamiento ha querido lanzar recomendaciones a la población y ha dado una rueda de prensa. Los cerca de 60.000 abulenses no podrán cocinar o lavar alimentos con el agua del grifo ni, por supuesto, consumirla. Sí podrán asearse y lavarse con normalidad. Se prevé que la situación continúe al menos hasta el fin de semana.

El alto nivel de manganeso, causado por las roturas en las tuberías

El caudal que se desvía para consumo presentaba en el momento de la alerta excesivos niveles de manganeso, un elemento que es habitual encontrar en alimentos y líquidos pero que es desaconsejable en altas cantidades. Esto ha ocurrido por culpa de varias roturas en las tuberías que conectan las fuentes y los embalses con la planta potabilizadora. Según ha explicado el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, las obras habrían requerido acudir a las aguas del río Aldaja para el suministro, lo que estaría provocando estos niveles elevados.

“La declaración de 'no apta' del agua es porque hay un parámetro que no cumple dentro de los niveles legales que se establecen por la normativa, pero no está en peligro la población”, ha asegurado el regidor para tranquilizar a la ciudad al dar el aviso, que sigue siendo preventivo. El manganeso es capaz de oscurecer ligeramente el agua y algunos vecinos alertaban de que en sus casas salía "marrón".

Ni beber, ni cocinar, ni lavar

Desde entonces no se puede lavar alimentos ni cocinar con el agua del grifo. Por supuesto, tampoco beberla. Sí se puede utilizar para el aseo, aunque algunos vecinos afirmaban que "esta mañana daba un poco de reparo ducharse".

La alerta les afecta a ellos, los habitantes, pero también a comercios y bares, que tienen que tener máximo cuidado en cocina. Luis, responsable del bar 'Buenos Aires' ha tenido que buscar alternativas: "Vamos trayendo bidones de vidrio grandes, para clientes y para gente de la cocina". Todo con la complicación, además, del tiempo: "Con estos calores se bebe mucho más".

Garrafas y agua embotellada es lo que van a tener que usar en Ávila hasta que se restablezca la normalidad. No se sabe cuando será pero desde el ayuntamiento esperan que no se tarde más de 72 horas. Las autoridades sanitarias trabajan para agilizar el proceso.