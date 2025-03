Esta espectacular subida del nivel se debe no solo a las lluvias , sino también a que la presa de El Pardo , que está apenas a 11 kilómetros del centro de Madrid, está desembalsando agua, que cae al Manzanares y hace que baje muy crecido hasta el punto de que, esta pasada noche, han tenido que cortar uno de los ramales de la carretera de circunvalación M-30.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la ciudad se encuentra en situación de "estabilidad" tras las intensas lluvias registradas. "En estos momentos hay una situación de estabilidad, pero esto no quiere decir que no tengamos que estar en atención constante y, por tanto, tampoco puedo decir que tengamos que descartar tomar cualquier decisión que se tenga que tomar en cualquier momento", ha declarado el alcalde, con la vista puesta en la A-6. Almeida advierte de que "habría que evitar de cualquier manera desplazamientos innecesarios, sobre todo en esa zona de acceso a la ciudad".

Esta situación de estabilidad "no quiere decir que haya que relajar las precauciones". "Evitemos los desplazamientos innecesarios y, por favor, que no se acerquen a las zonas que están en estos momentos con episodios de inundación en el entorno del río Manzanares, en toda la zona que no está debidamente canalizada, es decir, más allá del Puente de los Franceses", ha insistido.