La estatua ha sufrido su tercera restauración en 24 horas pero sigue mostrando un cansancio que no tenía

SevillaLa Virgen de la Macarena, sita en la capital andaluza, es motivo de polémica estos días. La restauración de su talla del siglo XVII, ha tenido un resultado que no gusta a todo el mundo. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, cuando los devotos -que tienen gran cariño por la imagen- se percatan de cada diferencia. Esta vez el descontento es tal que, según informan Marta Álvarez y Montse Ávila en el vídeo, se han convocado una concentración ante su basílica.

La talla ya ha sufrido tres restauraciones en las últimas 24 horas y, aunque con la última los fieles se han mostrado más alegres, expertos en conservación de bienes afirman que el trabajo sigue sin estar terminado. La Macarena es una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa sevillana y turistas de todo el país hacen cola para verla.

Los más devotos se declaran "horrorizados" por la reciente restauración

Desde las 08:00 horas lleva abierta la basílica de la Macarena con la virgen situada a los pies del presbiterio para que los fieles puedan verla de cerca. Las colas llegaban a la calle y, dentro, muchos ojos escrutaban los de la propia estatua, así como los cambios en el rostro. La reciente restauración ha hecho estallar la polémica entre los creyentes. Entre los motivos, se repite un argumento: "No parece la misma". Dicen que "ha perdido su semblante y su personalidad".

Lo que debería haber sido una simple limpieza para retirar el hollín y el polvo de su rostro, ha terminado convirtiéndola en una nueva imagen. Una poco reconocible para quienes la lloran: "Los ojos y la expresión son distintos. El izquierdo está caído", apuntaba un fiel, que confesaba sentirse "horrorizado". Algunos devotos han llegado a convocar una concentración, una llamada que se está difundiendo por redes, ante el enfado generalizado.

La hermandad pide disculpas y las nuevas correcciones la acercan a la original

Desde la hermandad han avanzado que están recopilando datos e informes técnicos para hacer una valoración de la restauración. El descontento era tal que había llegado a provocar ataques e insultos hacia sus restauradores, así que se decidió cerrar la basílica el sábado por la tarde y realizar una rectificación urgente, pero seguía siendo insuficiente. Esto provocó un nuevo retoque el domingo por la mañana.

Esta corrección ha resultado mucho más convincente para quienes más la conocen. "He visto que se ha arreglado un poquillo y ahora quiero verla" apuntan los que aún no han pasado. "Antes no se parecía pero ahora sí", confirman los que ya han salido. Aunque tampoco acaba de captar del todo la emotividad previa, dicen los expertos. Fernando Vaquero, pintor, señala que "quizás el trabajo aún no está terminado porque tiene un semblante cansado que ella no tenía". José León, conservador de Bienes Culturales, coincide en que el área de los ojos es "evidentemente uno de los puntos más dañados en esta intervención y algo que queda pendiente de solucionar".

En un comunicado, la hermandad ha pedido disculpas y aseguró que toda la intervención se realizó con el máximo rigor y respeto. Para compensarlo, la virgen permanecerá expuesta de forma extraordinaria hasta las 20:00 horas del lunes, cuando se celebrará una misa de acción de gracias para su regreso al culto.