ParísCarlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia. Así celebra su segunda copa de los Mosqueteros, rodeado de amigos y familiares. El partido ante el italiano Jannik Sinner ha sido la final más larga de la historia de Roland Garros y la más igualada, según informa Mar Magro.

Su pueblo, El Palmar (Murcia) celebra también desde ayer la victoria de su vecino más ilustre. En el Club de Tenis de El Palmar ayer se vivieron momentos muy intensos porque hubo muchos nervios por el partido.

"Yo no tengo casi uñas de los nervios y el estrés”, reconoce una vecina de El Palmar

Mucha euforia de los vecinos ante la victoria de Carlos Alcaraz, quienes lo han visto nacer prácticamente correteando por el club de tenis al que acude a entrenar cuando está en El Palmar. El joven lo hace en la pista de tierra batida que se llena de vecinos que vienen a disfrutar del famoso golpe del que para muchos es el mejor del mundo.

“Claro, estaba todo el pueblo volcado ahí. Yo no tengo casi uñas de los nervios y el estrés”, confiesa una vecina. Carlitos, como le gusta que le llamen para no olvidar de dónde viene, lo celebró junto a los recogepelotas de la Philippe Chatrier, integrado como uno más entre chavales no mucho más jóvenes que él. También con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y su familia, que siempre lo acompaña.

Luego lo celebró lo grande en un conocido restaurante de París. Allí le esperaba una multitud entregada. El campeón llegó con una réplica en miniatura de la Copa de los Mosqueteros. Aunque aquí no se alzaron sables sino las bengalas y pañuelos. Emoción desatada tras una de las finales ya considerada por los fans como la más épica de la historia del tenis. Ahora, el objetivo es repetir en Wimbledon.