Con solo 17 años, Lamine Yamal se ha convertido en el menor de edad que más dinero ha ganado nunca en el fútbol. El Barça le va a pagar más de 15.000.000 de euros. Nos preguntamos sobre el impacto psicológico que puede tener para un joven cobrar tanto dinero por temporada, según informa Nuria Fresneca y Aldara Martitegui.

“El impacto depende de varias variables como la madurez y la capacidad de responsabilizarse uno mismo de todos sus aspectos. Hay que saber manejarlo”, explica Ángel Peralbo, psicólogo clínico.

“Esta carga depende más a veces del entorno y de esos adultos responsables que haya", señala el experto

El entorno del menor es fundamental en estos casos. “De pronto, esta carga depende más a veces del entorno y de esos adultos responsables que haya, según lo sean o no, y que puedan minimizar el impacto negativo”, afirma el experto. Parte de ese impacto negativo podría tener que ver con su socialización.

“Pero más le vale no aislarse”, recalca Peralbo. Porque no hay que olvidar que hablamos de una edad en la que la identidad está en construcción. Los vínculos con los iguales son imprescindibles. “Puede encontrarse en un futuro también con ciertos problemas de no recuperar, de haberse desvinculado, de no saber readaptarse a una vida más normal”, señala el psicólogo.

Para evitar todo ello, existe la figura del psicólogo deportivo. “Por esto, los clubes normalmente les brindan los recursos a los deportistas y asesoramiento psicólogo. Esto parece una tontería, pero son cosas que, con la edad que tiene, pues se tendrá que enfrentar a ciertas situaciones y tener una persona que le que le apoye va a ser importante”, añade. Otro de los riesgos a corto plazo es que el deportista pierda el foco, quede obnubilado por tantísimo dinero y olvide esos valores deportivos que le trajeron a este momento.